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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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6 مناطق من بينها القاهرة.. الأرصاد تُعلن خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة القادمة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية:
 

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه متوقع اليوم وجود منخفض جوي، والذي يعمل على وجود فرص أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري وبعض الأماكن من مدن القناة وفرص خفيفة على القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب البلاد وسيناء.
 

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ولفتت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن قيم درجات الحرارة ما زالت أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام ومتوقع أن تصل ذورة هذه الارتفاعات يوم الإثنين المقبل، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، لافتة إلى أن اليوم هناك غطاءً سحابي سيعمل على حجب أشعة الشمس.
 

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على المناطق الجنوبية، خاصة الأقصر وأسوان، موضحة أن المحافظات الجنوبية هي الأكثر تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترة الليل، حيث تسود أجواء شديدة البرودة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.
 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الاستقرار في الأحوال الجوية دائمًا ما يصاحبه وجود الشبورة المائية والتي تتكون على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية وسرعان  ما تتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، منوهة بأن اليوم هناك نشاط نسبي في حركة الرياح، ومتوقع غدًا الأحد وجود شبورة مائية كثيفة.

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