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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نشاط وزير الخارجية في الأمم المتحدة.. لقاءات مع مسؤولي 38 دولة و49 اجتماعًا وفعالية متعددة الأطراف

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
أ ش أ

أبرزت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، النشاط المكثف الذى قام به الدكتور بدر عبد العاطي خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال اللقاءات الثنائية والاجتماعات والمشاركة فى فعاليات عربية وإفريقية وإقليمية ومتعددة الأطراف.

وفى هذا الإطار، عقد وزير الخارجية اجتماعات ثنائية مع وزراء خارجية ومسئولي 15 دول أوروبية و13 دولة أفريقية و9 دول عربية و6 دول آسيوية.

كما شارك وزير الخارجية في 29 لقاءً واجتماعًا وحدثًا متعدد الأطراف، و20 اجتماعًا تضمن مقابلات مع الجالية والمصريين العاملين بالأمم المتحدة وممثلي وسائل الإعلام وكبار مسئولي عدد من المنظمات ومراكز الأبحاث.

وزارة الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي فعاليات عربية

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