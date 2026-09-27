قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة المخابز تكشف عن حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو
معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام
9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد
مشروعات وبرامج وتكنولوجيا الرياضة.. تفاصيل لقاء جوهر نبيل بسفير الهند في القاهرة
إندونيسيا تشيد بقيادة جوتيريش للأمم المتحدة مع اقتراب انتهاء ولايته
مباحثات مصرية روسية حول آفاق وإمكانيات الاستفادة من خبرات المسرح الكبير للعرائس في بطرسبورج
بمشاركة عالمية واسعة.. الرئيس السيسي يفتتح «منتدى مصر الخامس للتعدين» بالعاصمة الإدارية غدا
فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية
محمد أنور: الدول العربية تتصدر أسواق صادرات الصناعات الغذائية ومصر تتوسع أوروبيّا
الرئيس الكازاخستاني يقيل وزير الدفاع عقب مصرع 14 جنديًا في مناورات عسكرية
فرصة أخيرة لطلاب الثانوية والدبلومات.. بدء التقديم التكميلي بالأماكن الشاغرة بالجامعات التكنولوجية الاثنين
حكم الصلاة في السيارة.. هل يجوز أداء الفرض أثناء القيادة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق من ترامب على محاولة تفجير قاعدة راف فيرفورد

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتقال أشخاص على خلفية تهديدات قرب قاعدة "راف فيرفورد" البريطانية .

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن اعتقال أشخاص على خلفية تهديدات قرب قاعدة "فيرفورد" البريطانية أمر عظيم

وأشار إلى أن  المعتقلين على خلفية التهديدات قرب قاعدة "فيرفورد" تمت مراقبتهم لفترة طويلة . 

وبين أن المشتبه بهم كانوا يخططون لإلحاق ضرر جسيم بقاعدة "فيرفورد" البريطانية.


أفادت مصادر أمنية بريطانية، بأن شرطة مكافحة الإرهاب في البلاد ، تحقق فيما إذا كانت إيران تقف وراء مخطط مشتبه به لتفجير قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تستخدمها القوات الأمريكية.

وفي وقت لاحق من اليوم، أُلقي القبض على خمسة رجال بموجب قانون المتفجرات وللاشتباه في التحضير لعمل إرهابي، وذلك بعد رصد ثلاث شاحنات مشبوهة تتجه نحو قاعدة "راف فيرفورد" (RAF Fairford) في مقاطعة غلوسترشاير في الساعات الأولى من يوم الأحد.


وتلقت الشرطة بلاغاً قرابة الساعة 12:45 بعد منتصف الليل بتوقيت بريطانيا يفيد بوجود ثلاث مركبات مشبوهة يبدو أنها تتجه نحو القاعدة الجوية، مما استدعى استجابة عناصر شرطة مسلحين حيث جرى اعتقال الرجال الخمسة في منطقة "ويلفورد" (Whelford) القريبة.

وتُعد قاعدة "راف فيرفورد" موقعاً استراتيجياً هاماً لسلاح الجو الأمريكي في أوروبا، وقد استُخدمت من قبل الطائرات الأمريكية لتنفيذ ضربات دفاعية ضد إيران.

وقالت المصادر الأمنية - بحسب صحيفة التليجراف - : ويُعتقد أن الشرطة تدرس عدة دوافع محتملة، بما في ذلك احتمال تنفيذ عملية تخريبية روسية أو مخطط لجماعة إسلامية متشددة؛ ومع ذلك، فإن فرضية وجود دافع مرتبط بإيران تُعتبر حالياً الاحتمال الأرجح.

وأضافت :و من المرجح أن يكون عملاء إيرانيون قد تورطوا بشكل مباشر في المخطط المشتبه به، بدلاً من العمل عبر وكلاء.

وبحسب المصادر ؛ فإن العملية الأمنية لم تكن مبنية على معلومات استخباراتية مسبقة؛ مما يعني أن المحققين لم يكونوا على علم مسبق بالمؤامرة المشتبه بها.

وعقب ذلك، جرى نشر خبراء من الجيش متخصصين في التخلص من المتفجرات لفحص المركبات؛ حيث أظهرت لقطات جوية روبوتًا مخصصًا للتعامل مع القنابل يتحرك بين ثلاث شاحنات صغيرة بيضاء اللون -كانت الأبواب الخلفية لاثنتين منها مفتوحة- بينما شوهدت أجسام سوداء كبيرة متناثرة في الجوار.

كما تم إخلاء نحو 85 منزلاً، حيث أُخرج السكان على عجل من منازلهم قرابة الساعة الواحدة والنصف صباحًا ونُقلوا إلى مركز ترفيهي قريب.

كما أقام عناصر  شرطة "جلوسترشير" حواجز مرورية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة "ويلفورد" والقاعدة الجوية، وذلك بالتزامن مع استمرار التحقيقات.

يُذكر أن رقم هاتف كان ظاهراً على جانب إحدى الشاحنات يحمل رمز منطقة "شيفيلد"، إلا أنه لم يتم التعرف على الجهة التابعة له عند الاتصال به.

كما أغلقت الشرطة الطريق القريب من القاعدة.

وتضم القاعدة الجوية -التي شهدت حالة تأهب قصوى في الأيام الأخيرة- أفراداً من القوات الجوية الأمريكية، وقد استُخدمت لشن عمليات ضد إيران خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وفي شهر يوليو حذّر الحرس الثوري الإيراني بريطانيا من السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من هذه القاعدة.

ترامب قاعدة راف فيرفورد بريطانيا الشرطة البريطانية الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

ترشيحاتنا

فريق زيوس للسباقات

لكتابة تاريخ مصري جديد.. فريق زيوس للسباقات يمثل الفراعنة في رالي داكار ‏‏كلاسيك 2027‏

سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

شاهد .. شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة

أوبل تكشف عن سيارة STX Concept الجديدة | صور

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مباراة سياسية فى واشنطن

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: تحويلات المصريين بالخارج.. من مورد للنقد الأجنبي إلى قوة إنتاجية

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها عبد القادر تكتب: مواثيق الشورى الأسرية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تباين المشاعر

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

المزيد