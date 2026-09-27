بربطانيا تعلن اعتقال 5 أشخاص قرب قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 5 أشخاص قرب قاعدة سلاح الجو الملكي فيرفورد.



كما وجهت الشرطة البريطانية بحسب وسائل إعلام انجليزية نحو 85 أسرة بإخلاء منازلها كإجراء احترازي قرب القاعدة.



وشددت على أنها تعمل مع شرطة مكافحة الإرهاب بشأن الحادث.

وكانت شرطة جلوسترشير البريطانية في وقت لاحق من اليوم كشفت عن «حادث كبير» في قرية ويلفورد، بالقرب من قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي تستخدمها القوات الأمريكية.

وأفادت رويترز بأن الحادث أدى إلى إخلاء عدد من منازل السكان في المنطقة، فيما ألقت الشرطة القبض على عدة أشخاص للاشتباه في انتهاك قانون المتفجرات.