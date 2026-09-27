بريطانيا تخلي منازل قرب قاعدة أمريكية بعد توقيف مشتبهين بجرائم متفجرات

أخلت الشرطة البريطانية عددا من المنازل بالقرب من قاعدة جوية أمريكية في إنجلترا وألقت القبض على عدة رجال للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالمتفجرات، وفقا لصحسفة يو إس نيوز الأمريكية.



وأعلنت شرطة جلوسترشاير اليوم الأحد أنه تم نقل سكان "عدد من العقارات" في ويلفورد، غرب إنجلترا، إلى مركز ترفيهي قريب وأن الوضع "تحت السيطرة".

قاعدة استخدمت في حرب إيران

وتقع هذه المنطقة بالقرب من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي استخدمتها القوات الأمريكية خلال الحرب مع إيران، وبعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، سمحت الحكومة البريطانية للجيش الأمريكي باستخدام قاعدة فيرفورد لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية.

حادث تحت السيطرة



وقالت الشرطة إنها احتجزت عدة رجال للاشتباه في ارتكابهم جرائم بموجب قانون المتفجرات، ويقوم خبراء إبطال المتفجرات في الجيش بفحص عدة مركبات.

لم تؤكد الشرطة البريطانية أن الاعتقالات مرتبطة بالقاعدة الأمريكية، وقالت: "هناك طوق أمني مفروض حالياً، لكننا نود أن نطمئن الناس بأننا نعتقد أن هذا الحادث تحت السيطرة".