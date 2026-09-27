اعتقال 5 أشخاص قرب قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية بشبهة الإرهاب والمتفجرات

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اعتقال خمسة رجال قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي في مقاطعة غلوسترشير، للاشتباه في ارتكاب جرائم بموجب قانون المتفجرات، إلى جانب الاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي بموجب قانون الإرهاب البريطاني.

وبحسب بيان رسمي صدر اليوم الأحد 27 سبتمبر 2026، بدأت الواقعة نحو الساعة 12:45 بعد منتصف الليل، عندما تلقت الشرطة بلاغًا بشأن ثلاث مركبات مشبوهة بدت وكأنها تتحرك باتجاه القاعدة الجوية، ما دفع قوات الشرطة المسلحة إلى التحرك نحو المنطقة.

وتمكنت القوات من توقيف الرجال الخمسة في منطقة ويلفورد القريبة من القاعدة، حيث جرى اعتقالهم في البداية للاشتباه في ارتكاب مخالفات بموجب قانون المتفجرات، قبل أن يتم توقيفهم أيضًا للاشتباه في الإعداد لعمل إرهابي.

ولا يزال المشتبه بهم رهن الاحتجاز، فيما تتولى شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها.

وفرضت السلطات طوقًا أمنيًا يمتد لنحو 400 متر حول المركبات محل الاشتباه، بالتزامن مع وصول وحدة متخصصة في التخلص من الذخائر المتفجرة تابعة للجيش لإجراء الفحوص اللازمة. كما تم إجلاء سكان نحو 85 منزلًا بصورة احترازية، مع تخصيص مركز ترفيهي قريب لاستقبال السكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم.

وأكدت فيكي إيفانز، المنسقة الوطنية العليا لشرطة مكافحة الإرهاب، أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، مشيرة إلى استمرار العمل مع شرطة غلوسترشير لجمع الأدلة وفهم الظروف الكاملة المحيطة بالحادث. وطالبت الشرطة الجمهور بتجنب التكهنات والاعتماد على البيانات الرسمية مع استمرار التحقيقات.

وتحظى قاعدة فيرفورد بأهمية عسكرية، إذ تستضيف أفرادًا وعمليات للقوات الجوية الأمريكية، ما يضيف أهمية أمنية خاصة للتحقيقات الجارية، دون أن تعلن السلطات حتى الآن عن دوافع محددة للمشتبه بهم أو تؤكد وجود متفجرات داخل المركبات التي تخضع للفحص.



