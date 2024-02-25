تخفيضات تصل لـ 30%.. معارض أهلا رمضان تستقبل المواطنين|تفاصيل

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان هي شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تقدم المعارض السلع للمواطنين بتخفيضات من 10 لـ 30 %.



معارض أهلًا رمضان تغطي كافة المحافظات

وأضاف “عز” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن معارض أهلا رمضان تغطي كافة محافظات الجمهورية، حيث يوجد من 3لـ 5 منافذ في كل محافظة بجانب الشوادر والقوافل المتجولة.









وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه يتم توفير السلع مباشرة من المصنع للمنفذ لتفادي أي تكاليف إضافية على السلع، مضيفًا أن معارض أهلا رمضان بها مخازن من أجل الإمداد المستمر للسلع.