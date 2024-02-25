أمطار غزيرة تضرب طنجة والقنيطرة في المغرب|شاهد

شهدت عدة أقاليم في المغرب، من بينها العرائش والفحص - أنجرة ، وطنجة - أصيلة، وتطوان، والمضيق الفنيدق، وأويوان وشفشاون، هطول أمطار تراوحت بين 30 إلى 45 ملم خلال الـ 24 ساعة الماضية.



قياسات متفاوتة للأمطار في المغرب

وسجلت المديرية العامة لـ الأرصاد الجوية في المغرب قياسات متفاوتة لهطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وشهدت طنجة والقنيطرة هطول أمطار بلغ منسوبها 5 ملم، فيما بلغت كمية الأمطار في سلا 4 ملم، وفي العرائش وطنجة الميناء 3 مليمترات، وتطوان والرباط وشفشاون 2 ملم.

