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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض "أهلا رمضان" بطلخا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة..صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتحت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية  معرض" اهلا رمضان" بحديقة الطفل والأسرة بكورنيش النيل بمدينة طلخا  لبيع السلع الغذائية والمواد التموينيه به بأسعار مخفضة.

استعرضت " المزين " أسعار السلع والمواد الغذائية وشددت على ضرورة توافر تلك السلع طوال شهر رمضان بأسعار مخفضة على أن تشتمل تلك السلع على المواد الأساسية (ياميش رمضان -الارز-الزيت-السكر-جميع البقوليات -الالبان-الخضروات والفاكهه-لحوم بلدي ).


وذلك فى حضور  نواب رئيس المركز ومديري الادارات برئاسة مركز ومدينة طلخا 
فيما اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحليه للمراكز والمدن والأحياء ومديرية التموين لتنفيذ سلسلة معارض تليق بجموع المواطنيين من ابناء محافظة الدقهليه بكل مركز ومدينة وحى.

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الدكتور أيمن مختار الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التموين رئيس المركز محافظة الدقهلية مديرية التموين ياميش رمضان مواد الغذائية مواد التموين

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