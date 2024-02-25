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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

«تهدّد مرضى السكري».. استشاري يُحذر من الساعات الذكية |تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

حذّر الدكتور إيهاب مفيد، استشاري السكر والغدد الصماء، من استخدام الساعات الذكية كمقياس أساسي لمرضى السكر، حيث إنها لا تسطيع كشف بعض الأمور لدى المرضى والتي يتم التعرف عليها من خلال إجراء فحوصات معينة بواسطة الطبيب.

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مريض السكر عليه المتابعة مع الطبيب

وأوضح “مفيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن البيانات التي يتم إدخالها لقياس السكر على بعض الساعات الذكية والتطبيقات لا يمكنها كشف مثلًا أن المريض لديه قصور في الشريان التاجي، حيث إذا قام هذا الشخص بنشاط مفاجئ قد يؤدي ذلك دخوله العناية المركزة.

 

وأشار الدكتور إيهاب مفيد، استشاري السكر والغدد الصماء إلى أن هذه الساعات يمكن استخدامها فقط من قبل الشباب ولكن مرضى السكر الحقيقيين عليهم المتابعة مع الطبيب.

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