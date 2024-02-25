بعد انقلابها على سطح القمر.. ما هو مصير مركبة الفضاء الأمريكية؟

استعمار القمر.. تحدث الدكتور أسامة محمود شلبية، عميد كلية ملاحة وتكنولوجيا فضاء بجامعة بني سويف، عن مصير مركبة فضاء أمريكية انقلبت على القمر، قائلاً إن أي مهمة فضائية يكون لها أكثر من بديل في حالة حدوث مشكلة أو عطل ما.



الاستثمارفي الفضاء من أجل الأرض

وأضاف “شلبية”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن المركبة الفضائية تابعة لشركة خاصة أمريكية، وهذا يعني دخول القطاع الخاص للاستثمار في الفضاء من أجل الأرض.



وأوضح أن استعمار القمر والفضاء يهدف لعمل صناعة معرفية كبيرة لظروف ليست متاحة على الإطلاق في كوكب الأرض.