هبطت بنجاح.. مركبة خاصة تعيد أمريكا إلى القمر بعد 50 عاما|شاهد

أعلن مسؤولون في شركة إنتويتيف ماشينز (Intuitive Machines) الأمريكية، أن مركبة خاصة نجحت في تنفيذ أول هبوط أمريكي على سطح القمر منذ أكثر من 50 عامًا، لكن الاتصال بالمركبة كان ضعيفا.



“معداتنا موجودة على سطح القمر”

وذكرت الشركة الأمريكية، أن المسبار أوديسيوس هبط بشكل مستقيم دون ذكر أي معلومات إضافية حول ما إذا وصل إلى وجهته المقصودة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وحاول الخبراء من مركز القيادة في هيوستن التدخل، حيث كان المراقبون ينتظرون إشارة من المركبة الفضائية على بُعد يُقدَر بحوالي 250 ألف ميل (400 ألف كيلومتر)، وتم استقبال الإشارة بعد حوالي 10 دقائق.

وقال مدير المهمة تيم كرين: "نحن نقيم كيفية تحسين تلك الإشارة، لكن ما يمكننا تأكيده دون أدنى شك، أن معداتنا موجودة على سطح القمر".

