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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرواتية تكسر حاجز 140 مترا في الغوص تحت الجليد|شاهد

صدى البلد

بعدما قامت الغوّاصة اليابانية ياسكو أوزِكي بتحقيق رقم قياسي عالمي في الغوص تحت الجليد قبل 36 ساعة فقط، تمكنت فالنتينا كافولا من كرواتيا من استعادة الرقم القياسي بأسلوب مذهل.

وشهدت بحيرة أنترسِلفا في جبال الألب الإيطالية وبحيرة شيريتوكوجو على جزيرة هوكايدو اليابانية مسابقة في الغوص تحت الجليد على مستوى عالمي خلال نهاية الأسبوع، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

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غوص انتقائي بطول 140 مترًا

ويتعيّن على الرياضيين المشاركين، الغوص بأقصى مسافة ممكنة تحت الجليد دون مساعدة وبدون أكسجين.

وتمكنت فالنتينا كافولا، الرياضية الكرواتية، من الحفاظ على الرقم القياسي في كتاب جينيس بطول يبلغ 125 مترًا منذ عام 2017.

ونجحت البطلة اليابانية ياسكو أوزِكي بكسر هذا الرقم بمتر واحد في البداية، وبعد ذلك استعادت كافولا الترتيب العادي بعد مرور 36 ساعة و45 دقيقة، وذلك بعد القيام بغوص انتقائي بطول 140 مترًا على بعد ما يقرب من 9000 كيلومتر.
 

الغوص لغوص تحت الجليد الرقم القياسى كرواتيا جبال الألب يورونيوز

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