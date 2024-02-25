عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مع تهديدات باقتحام رفح.. معاناة سكان مخيم المواصي جنوبي قطاع غزة تتفاقم|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

يبدو أن محنة آلاف العائلات النازحة إلى مدينة رفح المكتظة جنوبي قطاع غزة ستتفاقم مع إستعدادات إسرائيل شن هجوم بري على المنطقة.

وقد فر معظم النازحين الذين وصلوا إلى مخيم المواصي من شمال ووسط قطاع غزة، وهم الآن محشورون في خيام من النايلون، والتي بالكاد تحميهم في طقس الشتاء البارد والممطر.

وقال حسن عطوة، وهو نازح من مدينة غزة: "المنطقة مكتظة للغاية"، مضيفًا: "يتحول الأمر إلى فوضى وطين عندما يهطل المطر. الوضع كارثي بكل معنى الكلمة".

txt

مظاهرة في بيت لاهيا للمطالبة بإدخال المساعدات لشمال غزة|فيديو

txt

141 يوما من القصف والتجويع.. تفاؤل حذر في مباحثات باريس للتبادل|شاهد

الأمرأصبح كارثيًا

واشتكى العطوة، مثل معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، من ارتفاع الأسعار ونقص المساعدات الإنسانية الكافية التي تدخل القطاع.

ومن جهتها، قالت شريعة الغول، وهي نازحة من مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، إن أسرتها المكونة من خمسة أفراد تحصل على المياه كل ثلاثة أيام.

وأضافت: "القصف الإسرائيلي على خان يونس خلال الشهرين الماضيين أجبر المزيد من الناس على الفرار إلى مخيم المواصي. لقد أصبح الأمر أكثر صعوبة".

والمواصي هي منطقة في جنوب غزة قال الجيش الإسرائيلي إنها منطقة آمنة ودفع الناس إلى الفرار إليها. وقد تعرضت المنطقة لقصف متكرر من قبل الجيش الإسرائيلي خصوصًا في الأيام الماضية.

ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الهجوم على رفح سيكون كارثيا، حيث أن أكثر من 600 ألف طفل يسكنون هناك.

رفح قطاع غزة غزة مخيم المواصي مخيم البريج للاجئين خان يونس القصف الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

موضوعات متعلقة

بعد انقلابها على سطح القمر.. ما هو مصير مركبة الفضاء الأمريكية؟

لماذا يصنف الذكور كأكثر الفئات عرضة لـ الإدمان؟ إجابة صادمة

غناء الحيتان.. علماء يقتربون من حل اللغز المحيّر| شاهد

«تهدّد مرضى السكري».. استشاري يُحذر من الساعات الذكية |تفاصيل

رياح وشبورة| الأرصاد تكشف طقس اليوم.. وتُحذر المواطنين من هذا الأمر

تخفيضات تصل لـ 30%.. معارض أهلا رمضان تستقبل المواطنين|تفاصيل

أمطار غزيرة تضرب طنجة والقنيطرة في المغرب|شاهد

مظاهرة في بيت لاهيا للمطالبة بإدخال المساعدات لشمال غزة|فيديو

ترشيحاتنا

فى حفلها بلبنان.. أحدث ظهور لابنتى شيرين عبد الوهاب

لن تتخلى عنا.. أوكرانيا تتوقع دعم اقتصادي من أمريكا بـ 11.8 مليار دولار

التقرير الأسبوعي لآي صاغة: 520 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

يديعوت أحرونوت: حماس ما زالت تناقش الخطوط العريضة لصفقة الأسرى مع إسرائيل

مواعيد الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

لأول مرة منذ الحرب.. الاحتلال الإسرائيلي يدخل مساعدات مباشرة إلى شمال غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إوعى تسيبني.. مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تحاول إنعاش زوجها تنفطر له القلوب

كأنهم إخوات.. شاهد| آخر ظهور لابنة مني زكي وأحمد حلمي

بـ 2 كيلو برتقال .. طريقة عمل عصير مُركّز في رمضان

بطل خارق.. رجل ينقذ طفل وأمه من فيضان قاتل|ما القصة؟

فيديو

خسر 1000 جنيه حرفيا| سعر الذهب يستمر في التراجع.. وهذا وقت الشراء

4 أبطال في مواجهة خطر|شاهد.. برومو المسلسل الكرتوني «نور والكوكب السعيد»

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ