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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سحلية ترينتو.. اكتشاف حفريات لكائنات عمرها 280 مليون عام في جبال الألب

حفريات
حفريات

نجح علماء الحفريات خلال الفترة الأخيرة، في العثور على آثار لبعض الكائنات الحية التي كانت تعيش على الأرض منذ ملايين السنين.

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وفي دراسة حديثة، أجرتها جامعة "كوليدج كورك" في أيرلندا، كشفت عن أحفورة عمرها 280 مليون عام، تعرف باسم «سحلية ترينتو القديمة»، اكتُشفت في جبال الألب الإيطالية عام 1931، تم تحديدها جزئيًا على أنها مزورة من خلال فحص جديد.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة «بالايونتولوجي»، أن الحفاظ الرائع على الحفرية يرجع بشكل أساسي إلى الطلاء الأسود على سطح صخري منحوت على شكل سحلية.

وأظهر الفحص الميكروسكوبي للأحفورة، أن نسيج المادة وتكوينها لا يتطابقان مع الأنسجة الرخوة المتحجرة الحقيقية؛ إذ أشار التحقيق الأولي باستخدام التصوير بالأشعة فوق البنفسجية إلى أن العينة بأكملها تمت معالجتها ببعض مواد الطلاء، ومن المرجح أن تعزز مظهرها.

ورغم التزوير، تشير الدراسة إلى أن الحفرية ليست مزيفة بالكامل، إذ تبدو عظام الأطراف الخلفية، وخاصة عظم الفخذ، حقيقية، وإن كانت محفوظة بشكل سيئ.

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