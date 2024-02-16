العثور على جثمان شاب في هيكل طائرة.. ما القصة؟

في واقعة غريبة وصادمة تم العثور على جثة شاب إفريقي، في الهيكل السفلي لطائرة كانت متوجهة من جامبيا إلى المملكة المتحدة، وتمكن الطبيب الشرعي هذا الأسبوع من تحديد سبب وفاة الشاب المأساوية.



وأوضح الطبيب الشرعي لمنطقة ويست ساسكس، جوان أندروز، أن الرجل الذي لم يتم التعرف على هويته بعد، فارق الحياة بسبب انخفاض درجة حرارة جسمه.



وأضاف أندروز أن هناك أدلة على قيام الرجل بصعود الطائرة قبل إقلاعها من جامبيا، إلا أنه أكد عدم وجود أي دليل عن كيفية وصوله إلى الهيكل السفلي للطائرة.



وذكر تقرير للشرطة نقلا عن قائد الطائرة، إن المختصين أجروا فحوصات تفصيلية للطائرة قبل إقلاعها من جامبيا ولم يظهر أي شيء خارج عن المألوف.



وحسب صحيفة ميرور البريطانية، لا تزال الجهود الدولية والوطنية مستمرة لتحديد هوية الضحية، بعد أكثر من عام على هذا الاكتشاف المروع.



من جانبها، كانت شرطة ساسكس قد أعلنت عن اكتشاف رجل متوفى يرتدي قميصًا صوفيًا داكن اللون وسروالًا رياضيًا، في الهيكل السفلي للطائرة بعد وصولها إلى مطار جاتويك في حوالي الساعة 3:30 صباحًا، يوم 7 ديسمبر 2022.



يشار إلى أن شرطة ساسكس، أصدرت صورة إلكترونية للرجل، الذي يعتقد بأنه في العشرينات أو الثلاثينيات من عمره، وتمت مشاركة الصورة والمعلومات مع السلطات في جامبيا.