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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هرتزوج يعقد اجتماعا سريًا مع رئيس الوزراء القطري لبحث مفاوضات الرهائن الإسرائيليين

صدى البلد

عقد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج اجتماعا سريا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة لمناقشة المفاوضات الجارية الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة، وفقا لمصدرين مطلعين على الأمر، ابلغا موقع أكسيوس.

يحظى الاجتماع بأهمية لأنه يعقد خلال لحظة محورية في مفاوضات الرهائن، حيث يسعى الوسطاء إلى بناء الزخم على الرغم من مواجهة تحديات كبيرة.

معظم الاتصالات بين قطر وإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، كان يديرها مدير الموساد ديفيد بارنيا.

ونقل هرتزوج معه إلى ميونيخ بعض الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة سابقة، إلى جانب أفراد عائلات أولئك الذين ما زالوا محتجزين في غزة، حسبما أفاد مصدر لموقع أكسيوس.

وفي التطورات الأخيرة، اجتمع رئيس الوزراء القطري، إلى جانب مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيسي المخابرات المصرية والإسرائيلية، في القاهرة لمناقشة الاقتراح الأخير في محادثات الرهائن.

وبينما اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم إرسال وفد إسرائيلي لإجراء محادثات متابعة، زار بيرنز إسرائيل يوم الخميس للمشاركة في المناقشات المتعلقة بالمفاوضات الجارية.

وتظل العقبة الرئيسية في المفاوضات هي إصرار حماس على إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين كشرط مسبق لأي اتفاق.

ومع ذلك، هناك شعور بين المسؤولين الإسرائيليين بأنه تم إحراز تقدم، مع وجود مؤشرات على أن حماس قد تكون مستعدة لتخفيف مطالبها لتسهيل إجراء المزيد من المناقشات الموضوعية حول صفقة جديدة محتملة.

 

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