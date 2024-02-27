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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العناية الإلهية أنقذتهم.. التفاصيل الكاملة لـ حريق دوار الكبير أوي

دوار الكبير أوي
دوار الكبير أوي

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: "العناية الإلهية أنقذت نجوم العمل.. تفاصيل حريق هائل التهم دوار "الكبير أوي" ومنتج العمل يروي".

وشب حريق هائل في دوار المزاريطة وهو لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي خلال تصوير الموسم الـ8 من المسلسل وأتى الحريق على الدوار بالكامل.
 

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مدير إنتاج المسلسل يروي تفاصيل ما حدث

وروى كريم قنديل مدير إنتاج المسلسل تفاصيل ما حدث، قائلًا: “كنا بنحضر في المزاريطة والدوار كنا لسه بنظبط في الحاجات عشان نشتغل فيها وبعدها بيومين أو حاجة لقينا ماس كهربائي في ضهر الدوار واتصلنا بالمطافي وجات طفت الحريق .. بس الحمدلله الممثلين كلهم بخيروالكاست كله بخير”.

 

وأكد قنديل، سلامة الجميع وكشف أن العناية الإلهية أنقذت نجوم المسلسل وذلك لأن الحريق نشب أثناء التصوير في القرية بعيدًا عن الدوار.

 

الكبير أوى دوار المزاريطة حريق المزاريطة الكبير

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