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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم الإثنين

صدى البلد

 ارتفعت أسعار اللحوم خلال الآونة الأخيرة بالأسواق نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف من ناحية، ونقص المعروض من ناحية أخرى، إلا أن هناك توقعات بانخفاض أسعارها ، وذلك بعد انخفاض سعر صرف الدولار الذي يؤثر بدوره على أسعار الأعلاف.
 

أسواق المواشي

وقال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسواق المواشي الحية شهدت هزة في الأسعار بعد الإعلان عن صفقة "راس الحكمة " وانخفضت أسعار المواشي الحية من الفين الي خمسة الاف جنيه في الرأس الواحدة فيما انخفضت أسعار القائم نحو خمسة جنيهات في الكيلو الواحد ، لافتا إلي أن أسعار الابقار والجاموس الوالد  انخفضت من 90 ألفا للراس الي 85 ألفا في الأصناف المميزة. 
 

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له، أن كيلو عجول البقري القائم يباع حاليا ب 175 جنيها بعد ان كان منذ ايام ب180 جنيها  فيما يباع كيلو العجول الجاموسي القايم ب160 جنيها بعد ان كان 165 في الأصناف المميزة كما انخفضت كل أنواع ومستلزمات الاعلاف بنحو 1000 جنيه في الطن حيث يباع حاليا طن فول الصويا ب 36.500 الف جنيه وطن الذرة الصفراء المحلي ب17.700 ويباع المستورد منها ب16.800 فيما يباع طن علف المواشي ب 19.500  الف ويباع بعض  الانواع 21.000 الف ويباع طن كسب فول الصويا بنحو 37500 الف جنيه  كما يباع طن تسمين الدواجن ب29.200  الف جنيه وطن علف الدواجن البياضة ب 25.400 الف جنيه. 
 

وأشار أبوصدام انه يتوقع مزيد من انخفاض الاسعار بعد تدني سعر الدولار في السوق الموازي نتيجة مباشرة لتداعيات الصفقة المبرمة بين مصر والإمارات بشأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة.

وأكد عبدالرحمن أن أسعار اللحوم الحمراء المذبوحة  استقرت عند 380 جنيه للكيلو  و400 جنيه للكيلو في بعض الأماكن ، وتتراوح أسعار اللحوم البرازيلي البقري بين 190 و250 جنيها للكيلو فيما تباع  اللحوم المستورة ب 170 و230 جنيها للكيلو في بعض الاماكن و في معارض أهلا رمضان تباع اللحوم بسعر 250 جنيها للكيلو.

 

أسعار الدواجن 


واستكمل :"فيما يباع كيلو الدواجن البيضاء في المزرعه  ما بين 88 و87 جنيهً للكيلو  وتصل للمستهلك  بسعر يتراوح ما بين 108 و106 جنيهات للكيلو دواجن بيضاء ويصل سعر كيلو الدواجن البلدي للمستهلك بأسعار تتراوح من  140 جنيه الي  145 جنيه للكيلو" .
 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 
 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 280 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 400 جنيه. 

اسعار اللحوم المواشي أسواق المواشي الأعلاف أسعار الأعلاف عجول البقري

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