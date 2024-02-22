شعبة القصابين: شرط وحيد لانخفاض أسعار اللحوم قبل شهر رمضان

قال هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم في السوق غير مبرر، لأن من قاموا باستيراد العجول اشتروها قبل عيد الأضحى الماضي، بأسعار معينة، وأسعار الأعلاف كما هي لم تتغير، ولذلك رفع أسعار اللحوم في السوق الفترة الأخيرة هو جشع من التجار.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن التجار لم يشتروا عجولا جديدة حتى يتحدثون عن سعر الدولار في السوق الموازي، منوها بأن القوة الشرائية انخفضت بشكل كبير لـ اللحوم في السوق المصري بسبب الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

اسعار اللحوم



واقترح عبد الباسط عدد من الحلول للمساهمة في خفض أسعار اللحوم، أولها غلق المجازر 3 أيام في الأسبوع للتصدي لظاهرة الذبح العشوائي، والتوقف عن تصدير اللحوم البلدية، وختم اللحوم المستوردة من الخارج بختم يختلف عن ختم اللحوم البلدية، مشددا على أن المسئولين إذا لم يتدخلوا بسرعة لن تنخفض الأسعار في رمضان.