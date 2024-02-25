الصفقة الكبرى تنسف الغلاء| مفاجأة قبل رمضان بشأن أسعار اللحوم والدواجن والأرز والسكر

تعتبر صفقة مشروع رأس الحكمة أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر، والتي تسببت بمجرد إتمامها في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية، والتي أثرت على الفور في أسعار الذهب والسلع الأخرى في مصر.. فما أسعار السلع الغذائية واللحوم والداوجن قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان الكريم؟…

أسعار السلع الأساسية في معارض أهلاً رمضان

شهدت أسعار السلع المعروضة بمعارض أهلاً رمضان انخفاضًا بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20%، مع توافر جميع السلع الضرورية والأساسية للمواطنين، والإلتزام بالبيع طبقًا لقائمة الأسعار الاسترشادية مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة..

سعر كيلو السكر 27 جنيه

كيلو اللحوم البلدي 340 جنيه

كيلو اللحم البرازيلي 170 جنيه

زجاجة زيت سعة 1 لتر بسعر 75 جنيهًا

الأرز البلدي 30 جنيهًا للكيلو

الدقيق المعبأ 27 جنيهًا

أسعار اللحوم في الأسواق

كيلو اللحم البلدي يتراوح ما بين 350 و 400 جنيه

كيلو اللحوم الكندوز يتراوح ما بين 350 و 400 جنيه

كيلو اللحوم الجملي ما بين 250 و 280 جنيه

كيلو اللحم الضأن يتراوح ما بين 300 إلى 450 جنيه

كيلو اللحم البتلو ما بين 240 إلى 380 جنيه

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين

كيلو اللحم الضأن المبرد 250 جنيه

كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيه

كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيه

اللحوم السودانية المجمدة 160 جنيه

اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيه

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

كيلو السجق 90 جنيه

اللحم الضأن 135 جنيه

كيلو الكبدة 135 جنيه

كيلو اللحم المفروم 150 جنيه

اللحوم البلدي الطازجة 225 جنيه

كيلو اللحوم المجمدة يتراوح ما بين 170 إلى 190 جنيه

أسعار الدواجن

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 67 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن.

تراجع سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم في البورصة عند 90 جنيهًا.

وحقق سعر كيلو الدواجن الأمهات اليوم نحو 58 جنيها في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم نحو 80 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.

أما عن سعر البط المسكوفي فسجل اليوم نحو 90 جنيها للكيلو في البورصة

تراوحت أسعار البانيه اليوم بين 170 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن المجمدة اليوم نحو 100 جنيه، لتصل للمستهلك بـ سعر 105 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت البلدي مشعر اليوم نحو 8 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت البلدي هجين عالي نحو 9.5 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الفيومي والروزي نحو 17 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت جيل تاني نحو 12.5جنيه.

وصل سعر الكتكوت الساسو جيل أول لـ23 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 131 جنيها في البورصة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.

حقق سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 132 جنيهًا، وتصل للمستهلك بـ سعر 145 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في البورصة نحو 142 جنيهًا، لتصل للمستهلك بـ سعر 160 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم:

الطماطم 6.5 جنيه للكيلو

البطاطس 12 جنيها للكيلو

البصل 24 جنيها

الخيار 9 جنيهات

الباذنجان 9 جنيهات

الملوخية 8 جنيهات

الكوسة 10 جنيهات

الفلفل الرومي 12 جنيها

الفاصوليا 25 جنيها

بسلة 25 جنيها

الجزر 4.50 جنيه

السبانخ 8 جنيهات

وجاءت أسعار الفاكهة