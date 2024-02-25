عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الصفقة الكبرى تنسف الغلاء| مفاجأة قبل رمضان بشأن أسعار اللحوم والدواجن والأرز والسكر

أسعار اللحوم والدواجن
أسعار اللحوم والدواجن والأرز والسكر

تعتبر صفقة مشروع رأس الحكمة أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر، والتي تسببت بمجرد إتمامها في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية، والتي أثرت على الفور في أسعار الذهب والسلع الأخرى في مصر.. فما أسعار السلع الغذائية واللحوم والداوجن قبل أيام قليلة من بداية شهر رمضان الكريم؟…

txt

ما حقيقة اعتزالها الفن| صورة لـ«نورهان» تثير الشائعات حولها.. ولهذا السبب اختفت

txt

نشتري دلوقتي ولا في رمضان.. القصابين تكشف سعر كيلو اللحمة بالشهر الكريم

أسعار السلع الأساسية في معارض أهلاً رمضان

شهدت أسعار السلع المعروضة بمعارض أهلاً رمضان انخفاضًا بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20%، مع توافر جميع السلع الضرورية والأساسية للمواطنين، والإلتزام بالبيع طبقًا لقائمة الأسعار الاسترشادية مع وضع التسعيرة على المنتجات المعروضة.. 

  • سعر كيلو السكر 27 جنيه 
  • كيلو اللحوم البلدي 340 جنيه 
  • كيلو اللحم البرازيلي 170 جنيه 
  • زجاجة زيت سعة 1 لتر بسعر 75 جنيهًا 
  • الأرز البلدي 30 جنيهًا للكيلو 
  • الدقيق المعبأ 27 جنيهًا 

أسعار اللحوم في الأسواق 

  • كيلو اللحم البلدي يتراوح ما بين 350 و 400 جنيه 
  • كيلو اللحوم الكندوز يتراوح ما بين 350 و 400 جنيه 
  • كيلو اللحوم الجملي ما بين 250 و 280 جنيه 
  • كيلو اللحم الضأن يتراوح ما بين 300 إلى 450 جنيه 
  • كيلو اللحم البتلو ما بين 240 إلى 380 جنيه 

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين 

  • كيلو اللحم الضأن المبرد 250 جنيه 
  • كيلو اللحم الضأن الطازج 270 جنيه 
  • كيلو اللحوم البلدي الطازجة 280 جنيه 
  • اللحوم السودانية المجمدة 160 جنيه 
  • اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيه 

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة 

  • كيلو السجق 90 جنيه 
  • اللحم الضأن 135 جنيه 
  • كيلو الكبدة 135 جنيه 
  • كيلو اللحم المفروم 150 جنيه 
  • اللحوم البلدي الطازجة 225 جنيه 
  • كيلو اللحوم المجمدة يتراوح ما بين 170 إلى 190 جنيه 

أسعار الدواجن

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 67 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن.
  • تراجع سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم في البورصة عند 90 جنيهًا.
  • وحقق سعر كيلو الدواجن الأمهات اليوم نحو 58 جنيها في بورصة الدواجن.
  • بلغ سعر كيلو الدواجن الساسو اليوم نحو 80 جنيهًا تسليم أرض المزرعة.
  • أما عن سعر البط المسكوفي فسجل اليوم نحو 90 جنيها للكيلو في البورصة
  • تراوحت أسعار البانيه اليوم بين 170 إلى 190 جنيهًا للكيلو.
  •  سعر الدواجن المجمدة اليوم نحو 100 جنيه، لتصل للمستهلك بـ سعر 105 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

  •  سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 27 جنيهًا.
  •  بلغ سعر الكتكوت البلدي مشعر اليوم نحو 8 جنيهات.
  •  وسجل سعر الكتكوت البلدي هجين عالي نحو 9.5 جنيه.
  •  سجل سعر الكتكوت الفيومي والروزي نحو 17 جنيهًا.
  •  بلغ سعر الكتكوت جيل تاني نحو 12.5جنيه.
  •  وصل سعر الكتكوت الساسو جيل أول لـ23 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

  •  سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 131 جنيها في البورصة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا.
  •  حقق سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 132 جنيهًا، وتصل للمستهلك بـ سعر 145 جنيهًا.
  •  وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في البورصة نحو 142 جنيهًا، لتصل للمستهلك بـ سعر 160 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم:

  • الطماطم 6.5 جنيه للكيلو
  • البطاطس 12 جنيها للكيلو
  • البصل 24 جنيها
  • الخيار 9  جنيهات
  • الباذنجان 9 جنيهات
  • الملوخية 8 جنيهات
  • الكوسة 10  جنيهات
  • الفلفل الرومي 12 جنيها
  • الفاصوليا 25 جنيها
  • بسلة 25 جنيها
  • الجزر 4.50 جنيه
  • السبانخ 8 جنيهات

وجاءت أسعار الفاكهة 

  • الجوافة 13  جنيها
    البرتقال 7.5 جنيه
  • الفراولة 24 جنيها
  • جريب فروت 6 جنيهات
  • يوسفي 10 جنيهات 
  • الكانتلوب 10 جنيهات 
  • الرمان 26 جنيها
أسعار السلع الأساسية اهلا رمضان رأس الحكمة اسعار اللحوم منافذ وزارة الزراعة منافذ وزارة التموين اسعار الدواجن أسعار الكتاكيت اليوم أسعار البيض اليوم أسعار الخضراوات اليوم اسعار الفاكهة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

ترشيحاتنا

ليلة النصف من شعبان انتهت.. فهل خسرت دعاء المعجزات؟ علي جمعة: لديك فرصة

«الوزراء» يكشف حقيقة تسرب فيروس تنفسي جديد لمصر عبر الوافدين من الخارج

البحث عن مفقودين.. غرق معدية تحمل عمال شركة مقاولات بالجيزة

المؤتمر: لقاء السيسي ورئيس إريتريا يعكس حرص مصر على تحقيق الاستقرار بالمنطقة

عبدالمنصف: نتيجة 6-1 كبيرة لكنها عادية ولماذا لا يتحدثون عن خماسيات الشناوي

غناء الحيتان.. علماء يقتربون من حل اللغز المحيّر| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة تحول حافلة من خردة إلى استراحة للموظفين.. كيف ذلك؟

مكشوف البطن.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر على السوشيال ميديا

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

فستان نانسي عجرم يثير الجدل بدبي.. سعره خرافي

فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ