ما حقيقة اعتزالها الفن| صورة لـ«نورهان» تثير الشائعات حولها.. ولهذا السبب اختفت

الفنانة نورهان.. الوجه البشوش والجمال الأخاذ الذي اختطف قلوب المشاهدين في ظهورها الأول بمسلسل سوق العصر، وتعاطفت الجماهير مع شخصيتها القوية ومنطقها العقلاني في مسلسل عائلة الحاج متولي.

وعلى الرغم من اختفاء نورهان فترة وعودتها من جديد لكن رصيدها الفني من خلال أدوارها التي بدأت بها مسيرتها الفنية جعلها من الفنانات القريبات من قلوب المصريين.

هل اعتزلت نورهان الفن ؟

تسببت صورة نشرتها الفنانة نورهان من أدائها مناسك العمرة في جدل كبير وشائعات حول اعتزالها التمثيل.

لكن الفنانة نورهان نفت تلك الشائعات من خلال تصريحات تليفزيونية قالت فيها: "أديت العمرة ولابسة الحجاب، ولما نزلت الصور الناس اعتقدت أني اعتزلت التمثيل، لكن دي طبيعة السوشيال ميديا".

لماذا اختفت نورهان في فترة سابقة؟

في عام 2004 فاجأت نورهان متابعيها باختفائها عن الفن بعد زواجها من الشاعر الغنائي ابراهيم عبد الفتاح بعد قصة حب جمعت بينهما.

نورهان أنجبت من الشاعر إبراهيم عبدالفتاح ابنها الوحيد معاذ، وانفصلت عنه في عام 2014 وعادت إلى الفن مرة أخرى.

تعشق التدريس

تهوى الفنانة نورهان العمل في التدريس بحسب ما صرحت في لقاءات سابقة حيث قالت إنها بدأت في مجال التدريس ببعض المدارس الدولية وتحب عملها في تربية الأطفال، وأن اهتمامها الشديد بابنها كان عاملاً أساسياً لعملها بالتدريس.

وحصلت نورهان على شهادة من سويسرا تؤهلها لتدريس فنون المسرح للأطفال والمراهقين.

أشهر أعمال الفنانة نورهان

قدمت الفنانة نورهان العديد من الأعمال الفنية على الشاشة الكبيرة والصغيرة، منها:

من أعمال السينما:

فيلم “أول مرة تحب يا قلبي” (2003) حيث قامت بدور “قوطة”.

فيلم “8 في المية” (2013).

فيلم “إعدام بريء” (2014) حيث قامت بدور “حبيبة”.

فيلم “المرسي أبو العباس” (2015) حيث قامت بدور “ندى”.

فيلم “كارت ميموري” (2017).

من أعمال التلفزيون:

مسلسل “الساحر” (1994).

مسلسل “دعاة الحق” (1996).

مسلسل “فضل الله ووردانه” (1996).

مسلسل “حضرة المحترم” (1999) حيث قامت بدور “أنيسة”.

مسلسل “رجل طموح” (2000).

مسلسل “عائلة الحاج متولي” (2001) حيث قامت بدور “سميرة”.