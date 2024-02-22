عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

آخر روشتة لـ هاني الناظر| كتبها مجانًا بين جلسات الكيماوي وضرورية لكل الأمهات والأطفال

صدى البلد

طبيب الرحمة هاني الناظر.. لم يمنعه المرض عن ممارسة عمله المفضل في تقديم النائح والاستشارات الطبية لكل محبيه ومتابيه على صفحات التواصل الاجتماعي، فما ان استفاق مدة زمنية قصيرة من جلسات الكيماوي حتى انتهز الفرصة للتواصل مع محبيه ليكتب مجانًا الروشتة الأخيرة قبل وفاته.

txt

معلقة صورته بمنزلها| ما علاقة أبو تريكة بعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد؟

txt

دخلوا الكلية إزاي| تفاصيل رسوب 75% من طلاب الطب للمرة الثانية بهذه الجامعة

وداعا هاني الناظر

استفاق المصريون صباح اليوم على نبأ وفاة الدكتور هاني الناظر، وسط حالة من الحزن سادت مواقع التواصل الاجتماعي.

واعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر عن وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل الدكتور هاني الناظر، «انا لله وإنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».

وكتب «صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء».

الظهور الأخير لـ هاني الناظر

قبل رحيل الطبيب الملاك عن عالمنا، كان قد نشر صوره له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان قد التقطها قبل اكتشاف إصابته بمرض السرطان، حيث ظهر في صورته بإبتسامة مشرقة، ووجه ملئ بالأمل والنقاء.

وكان هاني الناظر قد وجه رسالة إلى متابعيه مرفقه بصورته، إذ كتب عبر صفحته:

« السيدات والسادة الأصدقاء والمتابعين لصفحتي.. أنا من عينيا الاثنين طبعا استقبل أسئلتكم الطبية.. وأجاوب عليها كالمعتاد.. ولكن يبدو للأسف أنه حدث تغير مفاجئ في نظام الفيسبوك بحيث أصبحت المنشورات لا تظهر إلا لعدد قليل جدًا من حضراتكم يختاره نظام فيسبوك..

وبالتالي لا يصلني على الصفحة إلا عدد محدود للغاية من الأسئلة التي قد يرى أصحابها منشوراتي بالصدفة.. وقد يكون الحل للتغلب على هذه المشكلة أن يقوم صاحب السؤال أو من يريد متابعة ما أنشره هو الدخول مباشرة على صفحتي لمتابعة المنشورات دون أن ينتظر ظهورها بالصدفة على التايم لاين على صفحته».

آخر روشتة مجانية

وبينما كان هاني الناظر يتلقى جلسات الكيماوي، استغل الفرصة ما بين الجلسات، ليواصل نصائحه الطبية فكتب روشتته الأخيرة.

وكان آخر منشور له: استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفية زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيدًا عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة.

وأضاف: يُفضل غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع، وبالنسبة لعلاج التقصف والجفاف والتقصف يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسله بحوالي 5 ساعات نفس المرتين أسبوعيًا، وفيما يتعلق بعلاج ضعف الشعر وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروزماري بنفس النظام مرتين أسبوعيا.

وواصل الدكتور هاني الناظر: كما يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروزماري في حالة الشكوى من جفاف وتقصف وتساقط بتدليك الشعر وفروة الرأس معًا، وكل ما سبق ينطبق على الكبار أيضًا.

هاني الناظر طبيب الرحمة صفحات التواصل الاجتماعى الظهور الأخير لـ هاني الناظر وفاة الدكتور هانى الناظر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

الوزراء: إضافة الضحايا المدنيين المشاركين أثناء حرب الاستنزاف لصندوق تكريم الشهداء

بحلول 2040.. وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل إلى 8%

جزء فى شوال والباقى فى الترعة.. مدرس يخطف تلميذه ويقطع جث.ته

بعد مصر.. الإمارات تقترب من التوصل لاتفاق تجارة حرة مع "الأوراسي"

الوزراء يوافق على الطلبات المُقدمة من الأزهر والسياحة والتعليم العالي بشأن التعاقدات

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ