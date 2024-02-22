آخر روشتة لـ هاني الناظر| كتبها مجانًا بين جلسات الكيماوي وضرورية لكل الأمهات والأطفال

طبيب الرحمة هاني الناظر.. لم يمنعه المرض عن ممارسة عمله المفضل في تقديم النائح والاستشارات الطبية لكل محبيه ومتابيه على صفحات التواصل الاجتماعي، فما ان استفاق مدة زمنية قصيرة من جلسات الكيماوي حتى انتهز الفرصة للتواصل مع محبيه ليكتب مجانًا الروشتة الأخيرة قبل وفاته.

وداعا هاني الناظر

استفاق المصريون صباح اليوم على نبأ وفاة الدكتور هاني الناظر، وسط حالة من الحزن سادت مواقع التواصل الاجتماعي.

واعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر عن وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل الدكتور هاني الناظر، «انا لله وإنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».

وكتب «صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء».

الظهور الأخير لـ هاني الناظر

قبل رحيل الطبيب الملاك عن عالمنا، كان قد نشر صوره له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان قد التقطها قبل اكتشاف إصابته بمرض السرطان، حيث ظهر في صورته بإبتسامة مشرقة، ووجه ملئ بالأمل والنقاء.

وكان هاني الناظر قد وجه رسالة إلى متابعيه مرفقه بصورته، إذ كتب عبر صفحته:

« السيدات والسادة الأصدقاء والمتابعين لصفحتي.. أنا من عينيا الاثنين طبعا استقبل أسئلتكم الطبية.. وأجاوب عليها كالمعتاد.. ولكن يبدو للأسف أنه حدث تغير مفاجئ في نظام الفيسبوك بحيث أصبحت المنشورات لا تظهر إلا لعدد قليل جدًا من حضراتكم يختاره نظام فيسبوك..

وبالتالي لا يصلني على الصفحة إلا عدد محدود للغاية من الأسئلة التي قد يرى أصحابها منشوراتي بالصدفة.. وقد يكون الحل للتغلب على هذه المشكلة أن يقوم صاحب السؤال أو من يريد متابعة ما أنشره هو الدخول مباشرة على صفحتي لمتابعة المنشورات دون أن ينتظر ظهورها بالصدفة على التايم لاين على صفحته».

آخر روشتة مجانية

وبينما كان هاني الناظر يتلقى جلسات الكيماوي، استغل الفرصة ما بين الجلسات، ليواصل نصائحه الطبية فكتب روشتته الأخيرة.

وكان آخر منشور له: استفسار يأتيني من الأمهات مع برودة الجو وتقلباته عن كيفية العناية بشعر الأطفال وعلاج جفافه وتقصفه وتكسره وكيفية زيادة كثافته وطوله ومنع تساقطه بعيدًا عن المستحضرات الدوائية وأسعارها المرتفعة.

وأضاف: يُفضل غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو مرتين في الأسبوع، وبالنسبة لعلاج التقصف والجفاف والتقصف يتم تدليك الشعر نفسه بزيت اللوز الحلو قبل غسله بحوالي 5 ساعات نفس المرتين أسبوعيًا، وفيما يتعلق بعلاج ضعف الشعر وزيادة كثافته ومنع تساقطه يتم تدليك فروة الرأس بزيت الروزماري بنفس النظام مرتين أسبوعيا.

وواصل الدكتور هاني الناظر: كما يمكن عمل خليط متساوي من زيت اللوز الحلو وزيت الروزماري في حالة الشكوى من جفاف وتقصف وتساقط بتدليك الشعر وفروة الرأس معًا، وكل ما سبق ينطبق على الكبار أيضًا.