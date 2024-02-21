دخلوا الكلية إزاي| تفاصيل رسوب 75% من طلاب الطب للمرة الثانية بهذه الجامعة

أثار إعلان نتيجة طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ما أظهرت النتائج نسبة نجاح 25% فقط، ورسوب 75% من الطلاب.. فماذا حدث؟

قصة رسوب 75% من طلاب أولى طب بسوهاج

تماشيًا مع خطة جامعة سوهاج نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية، والتي تلعب دورًا أساسيًا في مراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب، أدى طلاب الفرقة الأولى بكلية طب بالجامعة الامتحانات إلكترونيًا في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة.

رد جامعة سوهاج على رسوب 75% من طلاب سنة أولى

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في بيان له، «أن طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب قاموا بأداء الامتحانات بشكل إلكتروني في مركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، وأنه تم فتح باب التظلمات وعرض إجابات الطلاب على لجنة التظلمات، وجميع النتائج صحيحة، ولكل طالب الحق في التقدم لأداء امتحانات الدور الثاني لتدارك الموقف».

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن أداء الامتحانات بشكل إلكتروني جاء وفقًا لخطة الجامعة نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية، إذ تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم واداء الطلاب، موضحًا في بيانه أن إدارة الجامعة كانت حريصة على تطبيق نظام الامتحان الإلكتروني لضمان المصداقية والنزاهة، ودون تدخل العنصر البشري، إذ أدى 825 طالبًا وطالبة بكلية الطب الفرقة الأولى الامتحانات إلكترونيًا.

وأكد رئيس الجامعة أن الامتحانات الإلكترونية لكلية الطب كانت طبيعية لم تشهد أي معوقات خلال فترة انعقادها، خاصة أن القاعات مجهزة بأحدث التقنيات التي تضمن دقة عالية الجودة في تأدية الطلاب لاختباراتهم.

39 % نسبة نجاح الفرقة الأولى العام الماضي

ما أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن نسبة نجاح طلاب الفرقة الأولى في كلية الطب بجامعة سوهاج العام الماضي كانت 39%.