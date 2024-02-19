بعد الموافقة عليها.. تفاصيل الإتاحة الدائمة للشقق الشاغرة بالمدن الجديدة

تحرص هيئة المجتمعات العمرانية على تنويع آليات طرح الوحدات السكنية بمختلف أنواعها، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين، وإتاحة فرص متساوية للجميع، وتحقيق الشفافية، وبناء عليه وافق مجلس إدارة الهيئة على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة، فما التفاصيل؟..

تفاصيل الإتاحة الدائمة للشقق الشاغرة بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بالمدن الجديدة.

وأوضح القرار أن الحجز والتخصيص يكون على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، ضمن برنامج ( مسكن)، ويكون الحجز بنظام القرعة العلنية اليدوية، طبقًا لعدد من الشروط والآليات المحددة.

شروط حجز الوحدات السكنية

أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الطرح.

أن يكون للمتقدم الأهلية في التصرف والتعاقد، وليس شخصًا معنويًا

يجوز للمتقدم أن يكون وليًا على قاصر

إجراءات الطرح وحجز الوحدات

يتضمن الطرح بالموقع الإلكتروني للهيئة جميع البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة والمُدرجة بكراسة الطرح، حيث يكون على الراغب في الحصول على الوحدة السكنية الدخول على الموقع الإلكتروني وتسجيل بياناته ( الاسم الرباعي- الرقم القومي - رقم الهاتف- عنوان المراسلات- البريد الإلكتروني)، ويجب أن يقوم المتقدم بإرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

على المتقدم اختيار الدور المرغوب به (أرضي- متكرر- أخير)، ثم يقوم بالضغط على ( أرغب في التقدم) وتظهر له استمارة التقدم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

يقوم العميل بعد ذلك بسداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان عن طريق التحويل البنكي من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى وفقًا للمُحدد بكراسة الطرح، ثم يقوم بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع.