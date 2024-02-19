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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

1328 وظيفة.. وظائف حكومية متاحة أمام الشباب| تعرف عليها

صدى البلد

البحث عن الوظائف المتاحة، أكثر الأمور التي يسعى إلى الشباب، وهو الأم الذي وفه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بعد ما أعلن عن توفير 1328 وظيفة حكومية.. فما التفاصيل؟

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1328 وظيفة حكومية للشباب 

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن توفير عدد 1328 وظيفة حكومية في: 

  •  وزارة الأوقاف
  • مصلحة الشهر العقاري
  • الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل

ويتم فتح باب التقديم على تلك الوظائف في الفترة من 1 إلى 16 مارس المقبل 

الوظائف الحكومية المتاحة وشروط التقديم إليها

تتطلب الوظائف المتاحة توافر بعض الشروط للشخص المتقدم إليها..

وظائف وزارة النقل: 

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عن حاجتها لتعيين عدد: 

  •  24 في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث
  • 4 في وظيفة أخصائي حاسبات آلية ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)

وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

شروط وظائف وزارة النقل 

  • ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عام في تاريخ نشر الإعلان
  • أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد على الأقل
  • أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي هندسي في أحد التخصصات الآتية ( هندسة بحرية وعمارة سفن، ميكانيكا، كهرباء، ميكاترونك) ومقيد بنقابة المهندسين، بالنسبة لوظيفة مهندس بناء سفن
  • أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالي متخصص في مجال الحاسبات والمعلومات أو ما يعادله بالنسبة لوظيفة اخصائي حاسبات آلية ثالث

وظائف وزارة الأوقاف 2024: 

أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها للتعاقد مع عدد 1000 في وظيفة وزارة الأوقاف المتاحة: 

  • إمام
  • خطيب
  • مدرس

وذلك بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية 

شروط التقديم في مسابقة وزارة الاوقاف: 

  • ألا يزيد سن المتقدم عن 40عامًا في تاريخ نشر الإعلان
  • أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات جامعة الازهر للبنين ( كلية الدعوة الإسلامية، كلية أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، كلية الشريعة، كلية اللغة العربية، كلية القرآن الكريم، كلية اللغات والترجمة، قسم الدراسات الإسلامية بجميع اللغات، كلية الإعلام جامعة الأزهر، كلية التربية جامعة الأزهر، شعبة الدراسات الإسلامية، شعبة اللغة العربية، شعبة اللغة الإنجليزية، شعبة اللغة الفرنسية
  • أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبولاً فأعلى

وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024

أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل عن حاجتها لتعيين عدد 50 شخص في وظيف مهندس ثالث بالتخصصات التالية: 

  • مهندس كهرباء
  • مهندس مدني
  • مهندس مساحة
  • مهندس إلكترونيات/ اتصالات
  • مهندس حاسبات

كما أعلنت عن توظيف 250 شخص في وظيفة باحث ثالث قانون بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائتحته التنفيذية.

شروط التقديم لوظائف الشهر العقاري 

  • ألا يزيد سن المتقدم عن 26 عام في تاريخ نشر الإعلان
  • أن يكون المتقدم لوظائف الهندسة حاصل على مؤهل عالي هندسي يتواءم مع طبيعة عمل الوظيفة في أحد التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين
  • أن يكون المتقدم لوظيفة باحث ثالث قانون حاصل على ليسانس الحقوق أو ما يعادله
  • أن يكون التقدير العام للمتقدم جيد جدًا على الأقل

 

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