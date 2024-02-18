عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أزمة السكر.. انفراجة قريبة تنعش الأسواق قبل رمضان.. وهذه أسعاره في المنافذ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"ببساطة السوق مفيهوش سكر، أي حد يقول إن فيه سكر يبقى مش عايش معانا، مفيهوش سكر ده مش سر".. بهذه الكلمات بدأت الإعلامية لميس الحديدي حديثها عن أزمة السكر في مصر معقبة: الحوار الرئيسي بين أي اتنين ستات في مصر الآن، مساء الخير: يا حبيبتي لاقيتي سكر؟! وجبتيه منين؟! مفيش سكر.

وأضافت لميس الحديدي متعجبة من الأزمة: هناك لغز في اختفاء السكر من السوق وإحنا في موسم حصاد القصب، وكل ست بتروح تقول لجوزها إلحق داخلين على رمضان وماعندناش سكر، روح شوف هتجيبلنا سكر منين !!.

txt

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

txt

مفاجآت في سعر الفراخ والبيض الآن..كم سيصل كيلو الدجاج في رمضان ؟

أسباب أزمة اختفاء السكر في الأسواق

المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، برأ ساحة التجار من هذه الأزمة حيث أرجع أصلها لأسباب أهمها مشكلة التوزيع.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ. وأشار إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية.

وأضاف أنه فيما عاد ذلم تتيح الحكومة كميات من السكر في المنافذ بسعر 27 جنيهًا للكيلو، لكنه لا يكفي احتياجات الأسر.

وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم.

أسعار السكر الآن

ووصلت أسعار السكر المعبأ في السوق إلى 42 جنيهًا للكيلو، مع اتاحته في منافذ التموين خارج بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو.

وتلتزم وزارة التموين بصرف السكر على بطاقة التموين بسعر 13 جنيها للكيلو.

 انفراج الأزمة

أكدت وزارة التموين،زيادة كميات محصول القصب المورد من المزارعين إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية لـ 2 مليون و541 ألف و800 طن، و أن هذه الكميات  أنتجت نحو 255  ألف  طن سكر.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد وجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين  وانتاج السكر المحلى وضخ كميات كبيرة منه فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

انتاج مصر من السكر

ويغطي إنتاج مصر من السكر 80% من الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.

أزمة اختفاء السكر أسعار السكر الآن وزارة التموين انتاج مصر من السكر لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

ترشيحاتنا

1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية

موعد سفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

سمير فرج: غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية أوجع دولة الاحتلال خلال حرب أكتوبر

مقيد وممزق.. كواليس ليلة مقـ تل مسئول عسكري يمني بـ بولاق الدكرور

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة المغرب في شعبان؟.. 3 مصائب وزوال 5 نعم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

لوك شبابي.. لطيفة تستعرض رشاقتها وسط الجبال بإطلالة مميزة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ