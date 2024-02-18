أزمة السكر.. انفراجة قريبة تنعش الأسواق قبل رمضان.. وهذه أسعاره في المنافذ

"ببساطة السوق مفيهوش سكر، أي حد يقول إن فيه سكر يبقى مش عايش معانا، مفيهوش سكر ده مش سر".. بهذه الكلمات بدأت الإعلامية لميس الحديدي حديثها عن أزمة السكر في مصر معقبة: الحوار الرئيسي بين أي اتنين ستات في مصر الآن، مساء الخير: يا حبيبتي لاقيتي سكر؟! وجبتيه منين؟! مفيش سكر.

وأضافت لميس الحديدي متعجبة من الأزمة: هناك لغز في اختفاء السكر من السوق وإحنا في موسم حصاد القصب، وكل ست بتروح تقول لجوزها إلحق داخلين على رمضان وماعندناش سكر، روح شوف هتجيبلنا سكر منين !!.

أسباب أزمة اختفاء السكر في الأسواق

المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، برأ ساحة التجار من هذه الأزمة حيث أرجع أصلها لأسباب أهمها مشكلة التوزيع.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالسكر هي أنه متوفر ولكن لا يتم تداوله بشكل كافٍ. وأشار إلى أن بطاقة التموين تغطي حوالي 70 مليون مواطن، ويتم بيع الكيس بسعر 13 جنيهًا على البطاقة التموينية.

وأضاف أنه فيما عاد ذلم تتيح الحكومة كميات من السكر في المنافذ بسعر 27 جنيهًا للكيلو، لكنه لا يكفي احتياجات الأسر.

وأشار إلى أن عودة اختفاء السكر في الأسواق هذا الشهر يعود إلى قلق ومخاوف التجار وعدم ثقتهم في الطريقة التي يتم التعامل بها معهم.

أسعار السكر الآن

ووصلت أسعار السكر المعبأ في السوق إلى 42 جنيهًا للكيلو، مع اتاحته في منافذ التموين خارج بطاقة التموين بسعر 27 جنيه للكيلو.

وتلتزم وزارة التموين بصرف السكر على بطاقة التموين بسعر 13 جنيها للكيلو.

انفراج الأزمة

أكدت وزارة التموين،زيادة كميات محصول القصب المورد من المزارعين إلى مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية لـ 2 مليون و541 ألف و800 طن، و أن هذه الكميات أنتجت نحو 255 ألف طن سكر.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد وجه بسرعة سداد مستحقات المزارعين وانتاج السكر المحلى وضخ كميات كبيرة منه فى المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

انتاج مصر من السكر

ويغطي إنتاج مصر من السكر 80% من الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 2.7 مليون طن، في حين لا يتجاوز الاستيراد السنوي 700 ألف طن.