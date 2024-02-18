قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

قبيل بدء شهر رمضان الكريم، بات الجميع يتساءل عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع توقعات وجود ارتفاع في درجات الحرارة تدريجيًا مع بداية الشهر الفضيل..

وتداول البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تشير إلى حدوث تغييرات في موعد وتوقيتات خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، فما حقيقة تلك الأنباء، وما هو جدول تخفيف الأحمال؟..

حقيقة تغيير خطة تخفيف الأحمال في رمضان

نفى مصدر مسئول في وزارة الكهرباء، ما تم تداوله من البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يخص تغيير موعد وتوقيتات خطة تخفيف الأحمال في شهر رمضان على مستوى الجمهورية.

ونفى المصدر تمامًا ما تم تداوله حول تخفيض مدة وزمن تخفيف الأحمال إلى ساعة بدلاً من ساعتين، منوهًا عن أن التحكم القومي للكهرباء لم يصدر أي تعليمات على الإطلاق بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء، والتي يبدأ تطبيقها من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

جدول تخفيف الأحمال في رمضان

بدأ جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد لفصل التيار الكهربي منذ السبت الموافق 13 يناير الماضي في مختلف المحافظات، ليتم فصل التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الخامسة مساء.

وكشفت شركات الكهرباء أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء القديمة، والتي تأتي على النحو التالي:

من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء

من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.

من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء في مختلف المحافظات، حيث تم بدءا من 4 يناير الماضي تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات، وتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات.