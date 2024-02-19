يوم تاريخي وحكم صادم ضد المستشار.. الخطيب في الزمالك ومرتضى داخل المحاكم

في يوم تاريخي ومشهد لن ينسى أو يسقط من ذاكرة جماهير الكرة المصرية، زار اليوم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة الأهلي كاملًا مقر نادي الزمالك تلبية للدعوة التي تلقاها الأهلي من الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك.

وجاءت زيارة محمود الخطيب للزمالك بعد قطيعة بين الناديين استمرت لسنوات على مدار فترة رئاسة المستشار مرتضى منصور حيث كانت المحاكم والقضايا هي العنوان الحاكم لعلاقة الجانبين.

استقبال حافل

وشهدت الزيارة استقبالًا حافلًا لـ محمود الخطيب في تواجد كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية وعدد كبير من الإعلاميين وأعضاء نادي الزمالك الذي رحبو بضيوفهم بكل حب وامتنان.

وشهدت لحظات الاستقبال حفاوة غير عادية من مجلس إدارة الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي الذين لم يتوانو في إظها روح المحبة والترحاب بمجلس إدارة الأهلي.

الخطيب: الأهلي والزمالك عمودي الرياضة المصرية

وحملت كلمة محمود الخطيب أثناء الزيارة رسائلًا هامة أهمها أن العلاقة بين الناديين راسخة وتاريخية ولن ينال منها الأفراد.

وقال الخطيب إن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة ليست من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

كما أكد أن الأهلي والزمالك يمثلان عمودي الرياضة مع أشقائهما من الأندية، وأن التاريخ الرياضي شاهد على الكثير من المواقف التي جمعت الناديين في خدمة الرياضة المصرية على مر الأجيال.

ووجه الخطيب الدعوة لمجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، كما اختص بالشكر كافة وسائل الإعلام التي حضرت الزيارة.

لبيب: نفتح صفحة جديدة مع الجميع

أما حسين لبيب رئيس النادي الزمالك فأكد أن زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب.

وأكد حسين لبيب أنه منذ هذار التاريخ نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك.

حكم صادم لمرتضى منصور

وفي هذه الأثناء، كان رئيس الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور يواجه لحظات صادمة بعد الحكم بإلغاء براءته في تهمة سب وقذف الخطيب.

وكانت قضت محكمه الجنح المستأنفة بالمحكمه الاقتصاديه بجلسه اليوم برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمه بإلغاء حكم محكمه أول درجة الذي قضى ببراءة مرتضى منصور فى القضيه رقم836لسنه 2023 مستأنف اقتصاديه وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة.

وكشفت أوراق الدعوى، لانه فى يوم ٢٠٢٢/٤/٩ تعدى مرتضى منصور بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.