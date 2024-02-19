عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يوم تاريخي وحكم صادم ضد المستشار.. الخطيب في الزمالك ومرتضى داخل المحاكم

مرتضى منصور ومحمود
مرتضى منصور ومحمود الخطيب

في يوم تاريخي ومشهد لن ينسى أو يسقط من ذاكرة جماهير الكرة المصرية، زار اليوم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس إدارة الأهلي كاملًا مقر نادي الزمالك تلبية للدعوة التي تلقاها الأهلي من الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك.

وجاءت زيارة محمود الخطيب للزمالك بعد قطيعة بين الناديين استمرت لسنوات على مدار فترة رئاسة المستشار مرتضى منصور حيث كانت المحاكم والقضايا هي العنوان الحاكم لعلاقة الجانبين.

txt

أزمة السكر.. انفراجة قريبة تنعش الأسواق قبل رمضان.. وهذه أسعاره في المنافذ

txt

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

استقبال حافل

وشهدت الزيارة استقبالًا حافلًا لـ محمود الخطيب في تواجد كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية وعدد كبير من الإعلاميين وأعضاء نادي الزمالك الذي رحبو بضيوفهم بكل حب وامتنان.

وشهدت لحظات الاستقبال حفاوة غير عادية من مجلس إدارة الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي الذين لم يتوانو في إظها روح المحبة والترحاب بمجلس إدارة الأهلي.

الخطيب: الأهلي والزمالك عمودي الرياضة المصرية

وحملت كلمة محمود الخطيب أثناء الزيارة رسائلًا هامة أهمها أن العلاقة بين الناديين راسخة وتاريخية ولن ينال منها الأفراد.

وقال الخطيب إن علاقة الأهلي بالزمالك متميزة ليست من اليوم ولكن منذ نشأة الناديين قبل أكثر من ١٠٠ سنة، وهي العلاقة التي تمثل العنوان الرئيسي للرياضة المصرية.

كما أكد أن الأهلي والزمالك يمثلان عمودي الرياضة مع أشقائهما من الأندية، وأن التاريخ الرياضي شاهد على الكثير من المواقف التي جمعت الناديين في خدمة الرياضة المصرية على مر الأجيال.

ووجه الخطيب الدعوة لمجلس إدارة نادي الزمالك لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، كما اختص بالشكر كافة وسائل الإعلام التي حضرت الزيارة.

لبيب: نفتح صفحة جديدة مع الجميع

أما حسين لبيب رئيس النادي الزمالك فأكد أن زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء ترسي مبادئ الرياضة الحقيقية وخلق الروح الرياضية بدون تعصب.

وأكد حسين لبيب أنه منذ هذار التاريخ نفتح صفحة جديدة مع الجميع سواء مع وسائل الإعلام أو أي جهة أخرى، ونريد تغيير الصورة الذهنية لنادي الزمالك.

حكم صادم لمرتضى منصور

وفي هذه الأثناء، كان رئيس الزمالك السابق المستشار مرتضى منصور يواجه لحظات صادمة بعد الحكم بإلغاء براءته في تهمة سب وقذف الخطيب.

وكانت قضت محكمه الجنح المستأنفة بالمحكمه الاقتصاديه بجلسه اليوم برئاسة المستشار بدر السبكى رئيس المحكمه بإلغاء حكم محكمه أول درجة الذي قضى ببراءة مرتضى منصور فى القضيه رقم836لسنه 2023 مستأنف اقتصاديه وقضت المحكمة بتغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه وإلزامه بالمصروفات واتعاب المحاماة.

وكشفت أوراق الدعوى، لانه فى يوم ٢٠٢٢/٤/٩ تعدى مرتضى منصور بالسب والقذف والإزعاج لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارة الأهلي الكابتن حسين لبيب رئيس الزمالك مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

قرار عاجل بشأن المتهمين بق.تل مسئول عسكري يمني في بولاق الدكرور

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

ترشيحاتنا

صفقتان جديدتان في الملعب.. تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

سرايا القدس تعلن استهداف القوات الإسرائيلية في غزة برشقات صاروخية

السفارة اليمنية تشكر أجهزة الأمن على سرعة ضبط المتهمين بقتل اللواء العبيدي

القباج: الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بمحافظة أسيوط يبلغ 3 مليارات جنيه سنويا

معلومات تهم كل سيدة| صحيفة أمريكية ترصد ظاهرة ضعف عضلات 45% من النساء.. ماذا يحدث؟

يوم تاريخي وحكم صادم ضد المستشار.. الخطيب في الزمالك ومرتضى داخل المحاكم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستوماك .. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالة رياضية

لن تتخيل.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

أول تعليق من إسلام حافظ على شائعة وفاته| خاص

نسمة محجوب تكشف سر ظهورها بأكثر من لوك فى كليب حبيتك

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ