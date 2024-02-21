أبرزها السكر والزيت والأرز..مفاجأة سارة من التموين عن أسعار هذه السلع قبل رمضان|التفاصيل

اعتاد المواطنون المصريون، قبيل بداية شهر رمضان الكريم على تخزين بعض السلع الضرورية خلال الشهر، حتى يسمح لهم الوقت للتفرغ للعبادة، وعدم بذل الجهد الكبير أثناء فترة الصيام، إلا أنه ومع ارتفاع أسعار السلع الكبير في الآونة الأخيرة وانخفاض المرتبات، سعت الحكومة المصرية على توفير تلك السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

مفاجأة سارة من التموين عن أسعار السلع قبل رمضان

تتوسع وزارة التموين والتجارة الداخلية في إنشاء معارض «أهلاً رمضان»، لإتاحة السلع الضرورية أمام المواطنين المصريين بأسعار مخفضة عن نظيرتها في الأسواق، حيث شهدت المعارض إقبالاً شديدًا في المحافظات المختلفة بسبب التخوف من وجود تحركات سعرية أو انتهاء المعروض من السلع، وهو الأمر الذي نفاه الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له.

أوضح عشماوي، أن مصر لديها مخزون يكفي من سلعة السكر حتى 4 أشهر مقبلة، وذلك بالإضافة لدخول محصول البنجر في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن والإستهلاك يُقدر بـ 3.2 مليون طن، ما يعني وجود ما يقرب من 400 ألف طن عجز في الإنتاج، ويتم استيراد هذا العجز من الخارج.

وي نفس الصدد أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتخفيض سعر زيت الخليط بوزن 800 مللي إلى 65 جنيهًا بدلاً من 70 جنيهًا في كافة معارض وشوادر أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة الغذائية المشاركة في أهلاً رمضان.

توفر وزارة التموين الأرز البلدي أمام المواطنين في معارض أهلاً رمضان، والمجمعات الاستهلاكية بسعر 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع وفقًا لبوابة أسعار السلع التابعة لـ مجلس الوزراء