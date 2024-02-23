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وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

صدى البلد

طبيب الرحمة هاني الناظر.. لم يمنعه المرض من ممارسة عمله المفضل في تقديم النائح والاستشارات الطبية لكل محبيه ومتابيه على صفحات التواصل الاجتماعي، فما ان استفاق مدة زمنية قصيرة من جلسات الكيماوي حتى انتهز الفرصة للتواصل مع محبيه ليكتب مجانًا الروشتة الأخيرة قبل وفاته.

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استفاق المصريون صباح اليوم على نبأ وفاة الدكتور هاني الناظر، وسط حالة من الحزن سادت مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الدكتور محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر عن وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وكتب نجل الدكتور هاني الناظر، «انا لله وإنا إليه راجعون توفي الى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر».

وكتب «صلاة الجنازة اليوم الخميس ٢٢-٢-٢٠٢٤ في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر ان شاء الله، وسيتم الاعلان عن موعد ومكان العزاء».

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