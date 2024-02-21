معلقة صورته بمنزلها| ما علاقة أبو تريكة بعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نشرتها بيلا حديد، أحد أشهر عارضات الأزياء العالميات، للاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة.. فما تفاصيل القصة وما علاقة أبو تريكة بتلك الصورة؟.

بيلا حديد تعلق صورة أبو تريكة في بيتها

فاجأت عارضة الأزياء الأمريكية بيلا حديد جمهورها ومتابعيها، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بنشر صورة لاعب المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، من احتفاله الشهير الذي دعم من خلاله أهالي فلسطين وقطاع غزة.

نشرت بيلا حديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة محمد أبو تريكة بـ «التيشيرت » الشهير الذي أظهر من خلاله تعاطفه مع غزة، والذي أظهره أمام كاميرات مباراة منتخب مصر أمام السودان، في إحدى جولات الدور الأول من بطولة كأس الأمم الإفريقية، عام 2008م، والتي أُقيمت في غانا.

من هي بيلا حديد؟

وُلدت بيلا حديد عام 1996م، ودرست بكلية بارسونز للتصميم، واكتسبت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي واحدة من أشهر عارضات الأزياء العالميات، ووجه دعائي للعديد من الماركات وبيوت الأزياء العالمية.

والد بيلا حديد هو رجل الأعمال والمطور العقاري محمد حديد، ووالدتها عارضة الأزياء السابقة يولاندا حديد.

بيلا حديد أردنية فلسطينية من جهة والدها وهولندية من جهة الأم.