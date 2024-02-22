نشتري دلوقتي ولا في رمضان.. القصابين تكشف سعر كيلو اللحمة بالشهر الكريم

شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، ارتفاعا بمتوسط 80 جنيها للكيلو الواحد خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي طرح تساؤلات لدى المواطن في الشارع المصري حول أسعارها في شهر رمضان الكريم..
نشتري دلوقتي ولا في رمضان
أكد مصطفى محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، استقرار الأوضاع بشكل كبير مع دخول الموسم الجديد من لحوم الكندوز والضاني، فيما طالب نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، منها إيقاف المجازر شهر على الأقل وتشديد الرقابة على ذبح اللحوم البتلو والعشر.
أسعار اللحوم اليوم
- يتراوح كيلو اللحم الكندوز بين 300 إلى 370 جنيه
- كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 300 إلى 380 جنيه
- كيلو اللحم البلدي يتراوح ما بين 400 إلى 450 جنيهًا
- سعر اللحم الجملي من 300 إلى 350 جنيه
- سعر كيلو الكبدة يتراوح ما بين 340 إلى 370 جنيه
- كيلو اللحم المفروم من 340 إلى 370 جنيه
- سعر اللحم البتلو يتراوح ما بين 380 و 450 جنيهًا للكيلو
أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة
- كيلو اللحوم الريش الضاني تتراوح ما بين 380 إلى 420 جنيهًا
- سعر اللحم المفروم البلدي يتراوح بين 240 إلى 300 جنيه للكيلو
- سجل سعر السجق البلدي نحو 300 جنيه للكيلو
- سجل السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو
- سجل الكيلو من اللحم البرازيلي البقري من 210 إلى 250 جنيه
- اللحم الهندي المفروم بلغ سعر الكيلو منه 190 جنيه
- كيلو اللحم الكندوز سجل 230 جنيه
- كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر سجل 230 جنيه
أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين
- وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا.
- سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا.
- سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.
- حققت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.
- سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيها للكيلو.