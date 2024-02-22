نشتري دلوقتي ولا في رمضان.. القصابين تكشف سعر كيلو اللحمة بالشهر الكريم

شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة، ارتفاعا بمتوسط 80 جنيها للكيلو الواحد خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي طرح تساؤلات لدى المواطن في الشارع المصري حول أسعارها في شهر رمضان الكريم..

نشتري دلوقتي ولا في رمضان

أكد مصطفى محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، استقرار الأوضاع بشكل كبير مع دخول الموسم الجديد من لحوم الكندوز والضاني، فيما طالب نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف مسلسل ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، منها إيقاف المجازر شهر على الأقل وتشديد الرقابة على ذبح اللحوم البتلو والعشر.

أسعار اللحوم اليوم

يتراوح كيلو اللحم الكندوز بين 300 إلى 370 جنيه

كيلو اللحم الضأن يتراوح بين 300 إلى 380 جنيه

كيلو اللحم البلدي يتراوح ما بين 400 إلى 450 جنيهًا

سعر اللحم الجملي من 300 إلى 350 جنيه

سعر كيلو الكبدة يتراوح ما بين 340 إلى 370 جنيه

كيلو اللحم المفروم من 340 إلى 370 جنيه

سعر اللحم البتلو يتراوح ما بين 380 و 450 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

كيلو اللحوم الريش الضاني تتراوح ما بين 380 إلى 420 جنيهًا

سعر اللحم المفروم البلدي يتراوح بين 240 إلى 300 جنيه للكيلو

سجل سعر السجق البلدي نحو 300 جنيه للكيلو

سجل السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو

سجل الكيلو من اللحم البرازيلي البقري من 210 إلى 250 جنيه

اللحم الهندي المفروم بلغ سعر الكيلو منه 190 جنيه

كيلو اللحم الكندوز سجل 230 جنيه

كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر سجل 230 جنيه

أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين