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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

صورة وروشتة.. ماذا ترك هاني الناظر لمتابعيه قبل رحيله عن عالمنا؟

صدى البلد

عانى الدكتور هاني الناظر، المُلقب بالطبيب الملاك، خلال الأشهر الماضية من صراع مع مرض سرطان الغدد الليمفاوية، مسببًا حالة من الحزن والقلق بين أسرته ومحبيه ومتابعيه، حيث كان دائم القرب من جمهوره وينصحهم ويصف لهم العلاجات المناسبة لهم بمجرد طلبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي مقابل مادي.

حالة من الحزن الشديد سيطرت على جمهور الدكتور هاني الناظر، بمجرد إعلان نجله الدكتور محمد هاني الناظر خبر وفاته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال الساعات القليلة الماضية… 

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آخر روشتة مجانية كتبها هاني الناظر قبل رحيله

قبل أن يشتد المرض على الدكتور هاني الناظر في الأيام القليلة الماضية، كانت صحته قد تحسنت قليلاً وتمكن خلال تلك الفترة من التواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع متابعيه، للرد على استفساراتهم الطبية، وكان آخر استفسار رد عليه هو قلق الأمهات من برودة الطقس وتأثيره على شعر الأطفال، وكيفية علاج جفافة وتقصفه وتكسره وكيفية زيادة طوله وكثافته  ومنع تساقطه بعيدًا عن المستحضرات الدوائية واسعارها المرتفعة.

اهتم هاني الناظر بالرد على استفسارات الأمهات من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

آخر صورة لـ هاني الناظر قبل وفاته 

قبل رحيل الطبيب الملاك عن عالمنا، كان قد نشر صوره له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان قد التقطها قبل اكتشاف إصابته بمرض السرطان، حيث ظهر في صورته بإتسامة مشرقة، ووجه ملئ بالأمل والنقاء.

وكان هاني الناظر قد وجه رسالة إلى متابعيه مرفقه بصورته، إذ كتب عبر صفحته: 

« السيدات والسادة الأصدقاء والمتابعين لصفحتي.. أنا من عينيا الاثنين طبعا استقبل أسئلتكم الطبية.. وأجاوب عليها كالمعتاد.. ولكن يبدو للأسف أنه حدث تغير مفاجئ في نظام الفيسبوك بحيث أصبحت المنشورات لا تظهر إلا لعدد قليل جدًا من حضراتكم يختاره نظام فيسبوك.. 

وبالتالي لا يصلني على الصفحة إلا عدد محدود للغاية من الأسئلة التي قد يرى أصحابها منشوراتي بالصدفة.. وقد يكون الحل للتغلب على هذه المشكلة أن يقوم صاحب السؤال أو من يريد متابعة ما أنشره هو الدخول مباشرة على صفحتي لمتابعة المنشورات دون أن ينتظر ظهورها بالصدفة على التايم لاين على صفحته».

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة هاني الناظر

تعرض الطبيب هاني الناظر إلى وعكة صحية شديدة جدًا قبل رحيله بأسبوع، نُقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بسرعة، حيث كان يُعاني من سرطات الغدد الليمفاوية، إذ نشر نجله الدكتور محمد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي يطلب من خلاله الدعاء لواله قائلاً: 

« الدكتور هاني الناظر للأسف بعد ما كان اتحسن جدَا، حالته تدهورت جامد فجأة.. محتاجين دعائكم».

 

هاني الناظر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك محمد هاني الناظر الطبيب الملاك

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