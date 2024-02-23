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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة القصابين: ارتفاع أسعار اللحوم غير مبررة والسبب التجار

اللحوم
اللحوم

أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار اللحوم هو ارتفاع غير مبرر وأن العجول الموجودة في الأسواق كانت موجودة قبل الارتفاعات الأخيرة.

وأضاف رئيس شعبة القصابين خلال تصريحات تلفزيونية، أن التجار الكبار قاموا برفع الأسعار بعد ارتفاع أسعار الدولار،وأن هناك 40% من أصحاب محلات الجزارة قامت بتغيير النشاط بعد الارتفاعات الأخيرة.

ولفت إلى أن القوة الشرائية انخفضت بسبب وصول سعر الكيلو لـ أرقام غير مسبوقة، وغير مبررة، وأنه سيتقدم بطلبات لوزير الزراعة، منها غلق المجازر لعدة أيام، ويتم وقف التصدير، ويتم الجلوس مع التجار الكبار والمستوردين.

وأوضح أنه يطالب بوضع تشريع قانوني يمنع الذبح خارج المجازر للحفاظ على المواطنين صحيًا، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك لتجنب الارتفاعات في شهر رمضان.

أسعار اللحوم  

 

وتابع :" مصر بها لحوم من كولومبيا وإسبانيا والبرازيل، ويجب أن يكون هناك ختم لـ اللحوم المستوردة من الخارج، واللحوم البلدية التي تكون من المزارع المصرية، ويكون هناك فارق في الأسعار فمن غير الطبيعي أن يباع الأثنين بسعر 370 جنيه و 500 جنيه".

 

وكشف أنه في حالة عدم تدخل المسؤولين ستظل أسعار اللحوم في الارتفاعات، وأن البلاد مقبلة على شهر رمضان.

 

اسعار اللحوم اللحوم رمضان لحوم شعبة القصابين

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