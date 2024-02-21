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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

صدى البلد

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، بروتوكولًا لاستيراد اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر ، وذلك بهدف زيادة المعروض من اللحوم بعد ارتفاع أسعارها الفترة الماضية .
 

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 
 

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 280 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 400 جنيهًا.

 

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تفاصيل توقيع اتفاقية استيراد اللحوم من البرازيل


 

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

 

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 400 لـ 420 جنيهً

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 420 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.

سعر اللحوم الهندية يتراوح بين 255 و270 جنيهًا

سعر اللحوم البرازيلية تتراوح بين 295 320جنيهًا «جملة» حسب المجزر

 

تأمين غذاء المصريين

 

وقال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير،  إن توقيع اتفاقية استيراد اللحوم من البرازيل سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من اللحوم لتأمين غذاء المصريين، خاصة وأن الفترة المقبلة هى دخول مواسم شهر رمضان والعيدين.

وأشار " القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن اللحوم المجمدة والمستوردة تعمل على إحداث التوازن فى السوق المصري، وكذلك تعمل على تنويع الأسعار أمام المواطنين .

وأضاف" متحدث وزارة الزراعة " ، أن هناك علاقات تجارية بين البرازيل ومصر تتجاوز 3.4 مليار دولار تشمل الفواكه والخضار والأسمدة ونستورد منهم منتجات منها اللحوم وحبوب مثل الذرة والصويا .

 

300 ألف رأس

 

وأكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أننا نستورد أكثر من 300 ألف رأس ماشية بشكل سنوي من البرازيل، إضافة إلى استيراد لحوم مذبوحة من 300 إلى 400 ألف طن في العام من البرازيل.

وأضاف  موسى، خلال تصريحات تليفزيونية،   أن عملية استيراد اللحوم من البرازيل كان ضمن عدة تفاهمات بين مصر والبرازيل، لافتا إلى أنه تم التشاور والاتفاق على توقيع بروتوكول ينظم تبادل اللحوم ويكون تحت الإشراف التام للخدمات البيطرية.

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