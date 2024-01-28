شعبة القصابين توضح أسباب ارتفاع أسعار اللحوم.. فيديو

علق مصطفى محمد وهبة الرئيس المؤقت لشعبة القصابين بالقاهرة، على وصول سعر كيلو اللحم لـ 400 جنيه، قائلا: "هذا الوضع من الارتفاع في الأسعار في الكثير من السلع".

وقال مصطفى محمد وهبة الرئيس المؤقت لشعبة القصابين بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "حصلت على معلومة مؤخرا وهو أنه يتم تصدير العجول والخرفان لخارج مصر وهو ما أدى لقلة في المعروض".

أضاف مصطفى محمد وهبة الرئيس المؤقت لشعبة القصابين بالقاهرة،: "بنصدر ونستورد بالغالي وهذا جزء من زيادة الأسعار، فضلا عن أن انتاجنا غير كافي"، لافتا: "من المتوقع أن يزيد سعر اللحوم الفترة المقبلة تزامنا مع اقتراب شهر رمضان بسبب زيادة الطلب".

وطالب مصطفى محمد وهبة الرئيس المؤقت لشعبة القصابين بالقاهرة، الحكومة بالتواصل مع التجار لتقليل هامش الربح، وتقليل التصدير للخارج، مشيرا: "إذا كان هناك زيادة في المعروض من الممكن أن يتحسن الوضع قليلا".

