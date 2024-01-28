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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تغذية يكشف أضرار شرب الشاي بعد تناول اللحوم

شاي
شاي

كشف الدكتور مجدي نزيه استشاري التغدية، عن اضرار تناول الشاي بعد وجبة اللحمة، لافتًا إلى أن الشاي المغلي الثقيل بعد الوجبات الدسمة يساعد في زيادة خطورة الإصابة بأمراض القلب.

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وتابع الدكتور مجدي نزيه خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الموعد المناسب له يكون في النصف الأول من اليوم بمعدل كوبين فقط، حيث يعمل على توسيع الشعب الهوائية ومفيد للتنفس، وبه حامض التانك، ويرسب الكوليسترول.

وعن الموعد المناسب لتناول الفاكهة، أردف استشاري التغذية: إذا تم تناول 4 وجبات رئيسية يتم تناول الفاكهة بشكل بيني بين الوجبات يوميا، لافتًا إلى أن تناول الفاكهة بعد وجبة الغذاء غير صحيح وغير مفيد.

كما أشار مجدي نزيه، إلى أن القصب السكري يقوي الأسنان والفك، وينظف الأسنان، فضلا عن نسبة السكر الموجودة به، ومفيد إذا تم تناوله بشكل منظم.

وعن فائدة تناول الفول الحيراتي، قال استشاري التغذية: يعطي كوليجين بشري مناسب للجسم ومفيد.
 

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