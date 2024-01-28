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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شعبة القصابين عن ارتفاع أسعار اللحوم: السبب احتكار كبار المستوردين ومربي العجول

اللحوم
اللحوم

قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع   أسعار اللحوم  ووصل  سعر كيلو الكندوز  إلى 400 جنيها  وهو غير مرضي لأصحاب المنشآت الصغيرة  ويطالبون الجزارين بغلق المجزر لمدة شهر.

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وواصل خلال مداخلة عبر  برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: “ طول ما مصر لا تنتج الاعلاف  وتقوم بالاستيراد   سيكون هناك مشكلة”، مضيفا: "العجول الموجودة دخلت منذ فترة طويل ولم يحدث الاستهلاك   الكافي  حتى ترتفع الأسعار  حتى الاعلاف الموجودة تم استيرادها منذ فترات طويلة بالسعر القديم    ويجب أن يسأل  في ذلك  المستوردين الكبار والمربين الكبار  وليس صغار المربين ماهي أسباب  الارتفاع ".

 

وطالب بتشكيل حكومة حرب للسيطرة على كافة منابع المشكلات  بداية من عمليات الاستيراد  للحوم،  قائلا : لا أتحدث هنا عن اللحوم السوداني والبرازيلي  الموجودة في المنافذ الحكومية ولكن أتحدث عن العجول الأخرى القادمة من دول مثل اسبانيا وكولومبيا والبرازيل التي تعامل معاملة اللحوم البلدية وتحصل على نفس الاختام الخاصة بها ".


وتابع : " فروق السعر بينها وبين البلدية عشرة جنيهات  وإنتاجنا أصلا المحلي في مصر يكفي لتغطية 40% من السوق المحلي ونسبة 60%  يتم سدها عبر  الاستيراد ما بين عجول حيه  ومجمدات ".


وذكر أنه يجب السيطرة على الأسعار   قائلا : مش معقول  تبقى الاعلاف  تم استيرادها بسعر قديم ويتم رفع  الأسعار كل شوية والمجمدات مستوردة منذ ستة اشهر ويتم رفعها الان 50 و60 جنيه للكيلو جرام  وبالتالي لابد   أن تقوم الدولة    بوضع هامش ربح للمستورد يرتضيه حتى نهاية الدورة ".


وعن الأسعار   الحقيقية    قال : " الزيادة قادمة  من كبار المربيين ويتحدثوا دائما عن سعر الصرف في السوق الموازي في حين أن عملية استيراد العجول تمت مبكرا قبل ستة اشهر بترفعوا الأسعار ليه  ؟ العجول والاعلاف  قديمة  أكلتوها النهارده  مثلا .. الجزارين أصحاب المحال الصغيرة بيطالبوني أطالب الدولة  بغلق المجازر لمدة شهر  لحين   حل المشكلة "
أتم : " إحنا داخلين على رمضان   ومواسم مش هينفع نكمل كده  ".

 

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