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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار مصر| تأمين احتياجات مصر من اللحوم قبل رمضان.. هل تبني مصر مفاعلات نووية جديدة؟

صدى البلد

اخبار مصر ...وكشف استشاري الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي ماهر عزيز، أن مصر حددت مواقع لبناء مفاعلات نووية جديدة على غرار محطة الضبعة. أوضح أن مصر حددت 6 مواقع مُحتملة لبناء مفاعلات نووية جديدة، وأكد أن الخيارات كلها مفتوحة أمام مصر في مجال الطاقة النووية، وأن الدولة المصرية تعمل على توفير التزاماتها ومطلباتها في مجال الطاقة الكهربائية النظيفة.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

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اخبار مصر|القوات المسلحة تفرج عن وثائق حرب أكتوبر.. مفاجأة في أسعار الدواجن

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اخبار مصر| مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. عدم استقرار جوي يضرب مصر

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أخبار التوك شو.. رد ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.. الوزراء: مصر اقتربت من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

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اخبار مصر| رد مصري على تصريحات بايدن حول معبر رفح.. زيادة جديدة لمعاش تكافل وكرامة

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اخبار مصر| الحوار الوطني لبايدن: اوقف العدوان على غزة بدلا من نشر معلومات مضللة.. تحرك أسعار الدواجن

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اخبار مصر| الحكومة توافق على حزمة الحماية الاجتماعية.. انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

مصر تُحدد مواقع لبناء مفاعلات نووية جديدة.. اعرف التفاصيل
وكشف استشاري الطاقة والبيئة وعضو مجلس الطاقة العالمي ماهر عزيز، أن مصر حددت مواقع لبناء مفاعلات نووية جديدة على غرار محطة الضبعة. أوضح أن مصر حددت 6 مواقع مُحتملة لبناء مفاعلات نووية جديدة، وأكد أن الخيارات كلها مفتوحة أمام مصر في مجال الطاقة النووية، وأن الدولة المصرية تعمل على توفير التزاماتها ومطلباتها في مجال الطاقة الكهربائية النظيفة.

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟
وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، بروتوكولًا لتصدير اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر ، وذلك بهدف زيادة المعروض من اللحوم بعد ارتفاع أسعارها الفترة الماضية.

الرئيس السيسي يعزي العاهل الأردني وولى العهد في وفاة والد الأميرة رجوة
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء لأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في وفاة المغفور له خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

السيسي يبحث مع رئيس شركة بريتش بيتروليوم التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر
‎استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على هامش مؤتمر "ايجبس ٢٠٢٤"  "موراي أوشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بيتروليوم" BP، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونادر زكي، الرئيس الإقليمي للشركة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية


وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة
التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وفداً من لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب آدم سميث زعيم الأقلية باللجنة وذلك خلال زيارتهم الرسمية لجمهورية مصر العربية.

السيسي يثمن موقف بلجيكا الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد في غزة
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دي كرو".

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