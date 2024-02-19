اخبار مصر|القوات المسلحة تفرج عن وثائق حرب أكتوبر.. مفاجأة في أسعار الدواجن

اخبار مصر ....تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

الخطة شامل وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. القوات المسلحة تفرج لأول مرة عن وثائق حرب أكتوبر

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية تذبذبا كبيرا ما بين ارتفاع وانخفاض فى الأسواق، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن.

هل تنخفض قبل رمضان؟.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الحالية نتيجة عدة عوامل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجهود الحكومية فى مصر تبذل قصاري جهدها للحفاظ على التوازن بالأسواق ومنع التلاعب بالسلع مما ينعكس على الأسواق بشكل إيجابي فى ظل الأزمات العالمية المتتالية والتى تؤثر على الاقتصاد العالمي.

مصطفى وزيري: برجا الرملة والحداد بالقلعة طورت أثريا لزيادة الحركة السياحية

قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن أبراج القلعة الرملة والحداد، بنيت في عصر صلاح الدين الأيوبي، والأبراج تأخذ شكل نصف دائرة.

خط أحمر.. رئيس الوزراء لـ المحافظين: ملف التعدي على الأراضي مسئوليتكم

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، والذي حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

أحمد عيسى: زيادة عدد سائحي يناير 5%.. وهذا موعد افتتاح المتحف الكبير

قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، إن المجلس الأعلى للآثار خصص 300 مليون جنيه لتطوير منطقة القلعة للعام المالى الحالي، كاشفا في تصريحات صحفية له اليوم، أن تطوير برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي والذى تم إفتتاحهما اليوم، بتكلفة من القطاع الخاص لتشغيل الخدمات في القلعة.

ضد ممارسات إسرائيل.. مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية 21 فبراير الجاري

قال مصدر مصري رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية إن مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وزارة العمل: 739 مركز تدريب خاصة سجلت بياناتها ضمن منظومة مشروع "مهني 2030"

تابع حسن شحاتة وزير العمل، مساء اليوم الأحد ، التَطُورات الجديدة في خطة تنفيذ مشروع "مهني 2030" ،الذي أطلقته "الوزارة" ، منتصف الشهر الماضي ،لتدريب مليون مُتدرب سنويًا ، وتأهليهم لإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،بالتعاون مع "القطاع الخاص".

عرض فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بـ اقتصادية قناة السويس أمام وفد الاتحاد الأوروبي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولى وفد الاتحاد الأوروبي في مصر؛ لاستعراض فرص التعاون المُمكنة في مجال الهيدروجين الأخضر بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ديتا يورجنزن، مدير عام وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وماركو بالازي، ممثل مكتب مصر

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في إسطنبول

أعلنت تركيا أنها سحبت الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول.

وزيرة التضامن: تشغيل مركز العزيمة بسوهاج لخدمة 5000 مريض إدمان سنويا

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدء التشغيل التجريبي لمركز العزيمة الجديد بمحافظة سوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج، موضحة أنه من المقرر أن يستفيد من المركز سنويا قرابة 5 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، وجميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية .

"قُوَّة فِي نَفْسِي".. مؤتمر الخدام بقرية رزقة الدير| صور

اختتمت كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية رزقة الدير بأسيوط، المؤتمر الثاني عشر للخدام، والذي أُقيم في الأول وحتى الثالث من فبراير الجاري، وحمل شعار "قُوَّةً فِي نَفْسِي"، بحضور نيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسقام بأسيوط (المحرق) ورزقة الدير وعزبة توما.

ضياء رشوان: عقد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بمشاركة الحكومة الأسبوع المقبل

كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاصيل الجلسات المقبلة للحوار الوطني، معلنا ان اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.

متحدث الوزراء: معارض "أهلا رمضان" توفر السلع للمواطنين بتخفيضات 30%

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن الاجتماع الذي عقده اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان هدفه متابعة جهود توفير السلع الأساسية، واستعراض ما سيتم خلال المرحلة المقبلة من إقامة معارض "أهلا رمضان"، ومبادرة "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

ارتفعت أسعار البن في مصر بشكلٍ ملحوظ، ووصلت بعض الأنواع إلى أكثر من 900 جنيه للكيلو جرام.

قبل شهر رمضان.. الحكومة تُعلن خطة لتوفير الدولار

تسعى الحكومة من خلال خطة تتعاون فيها أجهزة الدولة المختلفة لتوفير الدولار في الأسواق المصرية قبل حلول شهر رمضان الكريم، وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء إن البنك المركزي سيعمل على توفير المكون الدولارى، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.