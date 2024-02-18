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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

صدى البلد

تشهد أسعار الدواجن  خلال الفترة الحالية تذبذبا كبيرا ما بين ارتفاع وانخفاض فى الأسواق، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن.

 ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى 2 جنيه  لتسجل سعر 94 بعد أن كان سعرها 96 جنيهًا أمس ، وتصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها. 
 

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  5جنيهات لتسجل 110 جنيها بعد أن كانت 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 80 جنيها ،   وتصل للمستهلك بسعر  90 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 220 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة.
 كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيه للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار البيض 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  160 لـ 170 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 155 ل 165 جنيهًا.

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.
 

ومن جانبه، قال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الأعلاف شهدت تراجعا بالفعل حيث انخفض سعر الطن من 32 ألف وحتى 29 ألف ، كما أنها متوفرة أمام المربين إلا أنه فى نفس الوقت هناك تكالب على شراء الدواجن نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.

شراء الدواجن 

وأوضح "الزيني " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الدواجن لأن بدائل البروتين المتاحة مرتفعة السعر، وبالتالى فإن المواطنين تفضل شراء الدواجن والبيض بدلا من اللحوم التي وصل سعرها إلي 400 جنيه، والأسماك التى وصل سعر الكيلو البلطى إلى 100 جنيه. 

وأضاف " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، وهذا ساعد فى توفير البروتين للمصريين ، حيث إننا ليس لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم ولا الأسماك.
 

أسعار خامات الأعلاف

ولفت إلى أن أسعار خامات الأعلاف لا تزال تشهد ارتفاعا فى الأسعار بسبب سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مؤكدًا أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الدواجن.

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