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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

صدى البلد

تشهد أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية تذبذب كبير ما بين ارتفاع وانخفاض فى الأسواق، بعد ارتفاعات كبيرة شهدتها الدواجن خلال الأسبوعين الماضيين، وعلى الرغم من انخفاض الأعلاف إلا أنه لا يزال هناك ارتفاع فى أسعار الدواجن. 

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تراجع سعر الأعلاف

وقال الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الأعلاف شهدت تراجعا بالفعل حيث انخفض سعر الطن من 32 ألف وحتى 29 ألف ، كما أنها متوفرة أمام المربين إلا أنه فى نفس الوقت هناك تكالب على شراء الدواجن نتيجة لارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.

شراء الدواجن 

وأوضح "الزيني " خلال تصريحات لـ "صدى البلد " أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الدواجن لأن بدائل البروتين المتاحة مرتفعة السعر وبالتالى فإن المواطنين تفضل شراء الدواجن والبيض بدلا من اللحوم التي وصل سعرها إلي 400 جنيه، والأسماك التى وصل سعر الكيلو البلطى إلي 100 جنيه. 

وأضاف " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أننا لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، وهذا ساعد فى توفير البروتين للمصريين ، حيث إننا ليس لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم ولا الأسماك.


أسعار خامات الأعلاف

أسعار صرف الدولار

ولفت إلي أن أسعار خامات الأعلاف لا تزال تشهد ارتفاعا فى الأسعار بسبب سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مؤكدًا أن الأعلاف تمثل 70% من تكلفة الدواجن.

أما عن فكرة استيراد الدواجن لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ، تابع الزينى قائلا :" أنا رافض الفكرة لأنه من الأفضل استيراد خامات الأعلاف لاستمرار صناعة الدواجن فى مصر بدلا من استيراد الدواجن والقضاء على تلك الصناعة المهمة ".

تراجع أسعار الدواجن 
 

وأشار إلي أن تراجع أسعار الدواجن والبيض وتوازن الأسواق يتحقق من خلال زيادة الإنتاج والإتاحية بالأسواق.
 

وعن سعر الدواجن اليوم الاربعاء 14-2-2024، فسجلت نحو 95 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء ، 110 جنيه لـ الدواجن الساسو و125جنيهاً لـ الدواجن البلدي.

• وتراوح سعر البانيه اليوم بين 210 و 220 جنيهًا للكيلو الواحد.

• وسجلت أسعار الدواجن الرزي 120 جنيهًا للكيلو.
 

وسجّل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و 160 جنيهًا للطبق. 

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 165 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

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