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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانية الآن

صدى البلد

شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود خلال اليومين الماضيين، بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا منذ نهاية الشهر الماضي.

وعاودت أسعار الدواجن اليوم الاحد 11-2-2024، التراجع مجددا ، مُتأثرة بتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وكانت أسعار الدواجن ، قد شهدت ارتفاعًا مفاجئًا خلال الأيام القليلة الماضية،  حيث سجّل سعر الدواجن البيضاء ارتفاعًا بأكثر من 25  جنيهًا تقريبًا مقارنة بأسعار الشهر الماضي  . 

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم الاحد في المزارع والأسواق بمتوسط 5 جنيهات للكيلو الواحد.

ومن المُرجح أن يستمر التراجع في أسعار الدواجن والبيض في الأسواق مع تراجع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار.

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وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية، إن لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، مؤكدًا أنه لا يوجد تخزين أو احتكار لها.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن 75% من الأعلاف الدواجن مُرتبطة بالنقد الأجنبي، مؤكدًا أن هناك توقعات بحدوث انخفاض تدريجي للأسعار.

 

وعن سعر الدواجن اليوم الاحد 11-2-2024، فسجلت نحو 90 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء بعد أن وصلت إلى 95 في المزرعة، 100 جنيه للدواجن الساسو و120جنيهاً لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد  11-2-2024 في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاحد 11-2-2024، في المزرعة نحو 90 جنيهًا للكيلو

أسعار الأعلاف

  • أسعار الأعلاف  تراوح سعر الطن بين 25 و 28 ألف جنيه
  • أسعار الذرة سجلت، ووصل سعر الذرة إلى 11200 جنيه .
  • وسجل سعر الصويا اليوم 30 ألف جنيه .

سعر البيض اليوم 

وسجّل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 150 و 160 جنيهًا للطبق. 

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر  155 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو  165 جنيهًا.

وسجّل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم  11-2-2024، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين  97 و100 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم 

 سعر الكتكوت اليوم الاحد 11-2-2024، على مستوى جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 25 جنيه.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 25و 30جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل  20 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 10 جنيهات.
  • سعر كتكوت زري 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن

  • سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 90  جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 97 و 100جنيه للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 100 ليصل إلى المواطن بنحو  112 جنيه.
  • وسعر الدواجن البلدي حر    120 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ اليوم 

  • وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  75 جنيهًا للكيلو.
  • وتراوح سعر البانيه اليوم بين 200 و 210 جنيهًا للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 120 جنيهًا للكيلو.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

 

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