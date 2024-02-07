عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار ينزف.. تراجع جديد في سعر العملة الخضراء أمام الجنيه

صدى البلد

شهدت الأيام القليلة الماضية، تراجعات قوية في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، حيث فقد سعر الدولار بأكثر من 15 جنيهًا من قيمه أمام الجنيه.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية نحو 53 جنيهًا مقارنة بـ 73 جنيها في وقت سابق، مع توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام القادمة .

وفي البنوك، واصل سعر الدولار الاستقرار مقابل الجنيه المصري أمس الثلاثاء 6-2-2024، في جميع البنوك العاملة في مصر.

 

سعر الدولار اليوم 

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "البنك الأهلي المصري وبنك مصر"، سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

 


وسجّلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

بينما سجّل سعر الدولار أمام الجنيه كأعلى سعر له داخل مصرف أبوظبي الإسلامي ليحقق 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في بنوك القطاع الخاص إلى حوالي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنوك "التجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والإسكندرية، وبلوم، والمشرق، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وأبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، وفيصل الإسلامي".

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه إلى نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.

الدولار سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه السوق الموازية أسعار الدولار سعر الدولار مصر الجنيه الذهب سعر الدولار الان السوق السوداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

مع التوأم| تعرف على المدرب العام وحراس المرمي في جهاز منتخب مصر

موضوعات متعلقة

رسميًا .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

لماذا تراجع الدولار في مصر؟.. خبير يوضح ويتوقع السعر خلال الفترة المقبلة

ماذا فعلت الدولة للسيطرة على الدولار؟.. أستاذ الاستثمار والتمويل يوضح

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اقتصادي: الأخبار الإيجابية وراء تراجع سعر الدولار فى السوق الموازية

الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه.. وهذا سعره الآن

ترشيحاتنا

شبورة صباحية| حالة الطقس اليوم الأربعاء.. والقاهرة تسجل 12 درجة

الدولار ينزف.. تراجع جديد في سعر العملة الخضراء أمام الجنيه

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

دعاء النبي بعد صلاة الصبح .. واظب على ترديده كل يوم

نص مليون جنيه.. مفاجأة لتجار الذهب في الصاغة

تردد وتخبط| مجدي عبدالغني يفتح النار على اتحاد الكرة .. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة لافتة.. إيمي سمير غانم تبهر متابعيها | شاهد

اشتريه أونلاين| شاهد أول منزل قابل للطي .. لن تصدق سعره

فورمال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة

داخل البحر.. رنا رئيس تستعرض جمالها بملابس جريئة

فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ