59 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20-12-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023.
أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاربعاء، على النحو التالي:
أسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 62 جنيها للكيلو.
وسعر أمهات الدواجن البيضاء 59 جنيهًا للكيلو.
والدواجن الساسو ما بين 77 و 78 جنيها للكيلو.
أسعار البيض اليوم
و تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و 121 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 121 و 122 جنيها للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.
أسعار الكتاكيت
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 24.5 و 28.5 جنيها.
والكتكوت “ساسو” بين 18 و 19 جنيها، والكتكوت.
البلدي الحر بين 8 و 9 جنيها.