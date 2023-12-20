59 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20-12-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاربعاء، على النحو التالي:



أسعار الدواجن اليوم





سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيهات للكيلو، و البيضاء تسجل 62 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 59 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 77 و 78 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و 121 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 121 و 122 جنيها للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 24.5 و 28.5 جنيها.

والكتكوت “ساسو” بين 18 و 19 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 8 و 9 جنيها.