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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في ثمن كيلو الفراخ البيضاء

صدى البلد

تشهد أسواق الدواجن حاليًا حالة من الاستقرار في المنتجات والأسعار بالأسواق، كما أن الإنتاج جيد بالنسبة للطلب عليه، وحالة الطقس لم تتغير بشكل حاد والذي من شأنه التأثير على الدواجن في المزارع أو الأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم 

وسجّلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  62 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 68 جنيهًا، بعد ما كان سعرها 66 جنيهًا، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 59 جنيهًا للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 66 جنيهًا. 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 77 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر 82 جنيهًا. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 110 جنيهات لتصل للمستهلك بسعر  116. 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 160 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات، على حسب المنطقة.
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيهًا للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيهًا للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60 جنيهًا.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 90 جنيهًا.

 

من جانبه ،  قال الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، إن الخبر الذي يتم تداوله بإعدم سلالات من الدواجن لعدم توافر أعلاف لها عار تمامًا من الصحة، وتم تداوله بدون أي مصدر رسمي، وليس له أي حقيقة على الإطلاق، إذ إن المركز دوره الأساسي الحفاظ على السلالات المحلية من الدواجن، ولا يمكن إعدام أو ذبح الدواجن لأنها ثروة قومية.

 الثروة الداجنة  

وأضاف "الشافعي"، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتم العمل على استنباط سلالات جديدة لزيادة الإنتاج المحلي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال العمل على إعدامها أو التخلص منها، موضحا أن السلالات المحلية بها أكثر من ميزة منها قدرتها على تحمل التغيرات المناخية، كما أن لديها مقاومة للأمراض الوبائية، وتتحمل المعيشة في ظروف رعاية منخفضة مثل الأرياف على سبيل المثال، وإنتاجها من البيض واللحم متوسط تناسب المربي الصغير. 

تابع: أن المعهد لا يمكن أن يعدم ثروة قومية له، مؤكدا أن أزمة الأعلاف كانت في بداية الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة انتهت بشكل كامل، والدولة أتاحت موارد دولارية لاستيراد الأعلاف وأصبح متوفر بكافة مكوناته المختلفة، وثبات سعر الدواجن في السوق سببه هو توفر الأعلاف بقوة. 

وواصل: أن مصر تنتج 1.4 مليار طائر سنويا ويوجد اكتفاء ذاتي من الدواجن في الفترة الحالية، لافتا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي بالفعل، ويوجد تصدير لبعض الدواجن المحلية وتُباع بالدولار ولكن بشكل ليس كبيرًا.

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