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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد منتجي الدواجن يحدد 3 عوامل تحكم تراجع الأسعار الفترة المقبلة

الدواجن
الدواجن

علق  الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تراجع أسعار الخامات والاعلاف وموعد تأثيرها على الاسعار،  قائلا "بالفعل بدأنا نشهد  تراجعات في أسعار الاعلاف  بواقع 4 الالاف جنيه في الفول الصويا و1000-1500  للذرة، بتأثر مباشر لسعر صرف الدولار.

وقال ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الأعلاف هي المكون الرئيسي  في العملية الانتاجية في الدواجن، والتي تصل نسبتها إلى 75%، بينما النسبة الباقية تتعلق بالأدوية والمكملات واللقاحات، خاصة أن سلعة الدواجن هي سلعة حية وغير قابلة للتخزين أو الاحتكار سواء في الدواجن أو ألبيض.

وتابع نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن عملية تراجع الاسعار  يأتي بعد تحققق ثلاثة شروط ، وهي إستمرار تراجع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء، وتوافر الدولار، وإطمئنان  المربي، مؤكدا أن تراجع الاسعار متوقف على  إستمرار الانخفاض ووجود إطمئنان  بالاستقرار في سعر الصرف،  وأن يكون إنخفاض مستمر .

 

وأشار إلى أنه  في حال تحقق   العوامل السابقة، قد يتطلب  الامر  فترة مابين 35-40  يوما حتى تتراجع الاسعار مع استمرار دورات الانتاج  خاصة أن الدواجن سلعه إستراتجية وهي مصدر البروتين الاول.

 

تشهد تذبذبات وإرتفاعات


ولفت إلى أن اسعار الدواجن حاليا لاترضي إتحاد منتجي الدواجن، معلقا "إحنا مش راضيين عن الاسعار لأنها فوق طاقة المواطن لكن للاسف هي تكلفة الخامات من الأعلاف واللقاحات والادوية التي ارتفعت بنسبة 300% خلال الاشهر الماضية  والأعلاف تمثل 75% من التكلفة  وتشهد تذبذبات وارتفاعات.

 

ثروت الزيني منتجي الدواجن الأعلاف الفول الصويا سعر صرف الدولار

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