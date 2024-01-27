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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منتجى الدواجن : 35% قفزات بأسعار الأعلاف في أسبوع لهذا السبب

الدواجن
الدواجن

حذر الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن من ما وصفه بالوضع شديد الصعوبة والكابوس الذي تتعرض له صناعة الدواجن مع إضطرابات الأسواق ما أدى لحالة من الهلع لانها دواجن حية وبيض طازج تباع يوميا.

وأكد الزينى أن صناعة الدواجن ليس بها احتكار لأنها سلع حية وأن البروتين مهم وتعتبر سلعة إستراتيجية لا تقل عن القمح.

وذكر رئيس إتحاد منتجي الدواجن خلال مداخلة  عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  أن مدخلات الانتاج وهي الأعلاف في فول الصويا  والذرة شهدت قفزة سعرية 35% في أسبوع واحد وهذا الأمر خطير جدا.

سعر الصرف

 وكشف أن إرتفاع الاسعار سببه الرئيسي ليس عالمي ولكن لأسباب داخلية بسبب تقلبات سعر الصرف في السوق السوداء خلال الفترة الماضية ويكفي أن سعر الصرف قفز 20% في عشرة أيام.

وإستطرد:"خلال عامي 2022 و2023 خرج كثير من المنتجين من دورة الإنتاج واليوم عاد كثير من المنتجين مع الطمأنة ولكن الاضطرابات الأخيرة خطيرة".

اتحاد منتجي الدواجن أعلاف الإعلامية لميس الحديدي البروتين الدكتور ثروت الزيني برنامج كلمة أخيرة ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن رئيس اتحاد منتجي الدواجن

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