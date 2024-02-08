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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اخبار مصر على مدار 24ساعة|السيسي يقر رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

اخبار مصر ....أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

رسميًا.. تفاصيل القرارات العاجلة للرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

السيسي لرئيسة وزراء إيطاليا: يجب إحراز تقدم ملموس للتهدئة ودفع مسار حل الدولتين
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجيا ميلوني”، اليوم الأربعاء.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

1000 إلى 1200 جنيه شهريًا.. السيسي يوجه بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية
صرح المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هناك قرارات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

حوافز جديدة للموظفين.. 500 جنيه للدرجة السادسة و900 للممتازة بتكلفة 37.5 مليار
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

زيادة جديدة لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض: 4.5 مليار جنيه لزيادة بدل المخاطر والسهر والمبيت
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

بشرى سارة لـ 13 مليون مواطن: زيادة 15% في المعاشات بتكلفة 74 مليار جنيه
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

لتحسين أوضاع الكوادر التعليمية: 1.6 مليار جنيه لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات بنظام "البيرول"
 تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول"، في اجتماع حضره كل من رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ومحمد عبد الفتاح، مستشار الوزير، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

انتصار السيسي تهنئ المصريين بذكرى الإسراء والمعراج : معجزة ربانية عظيمة
وجهت انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة هامة للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

السيسي يوجه برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بنسبة 33%
صرح المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن هناك قرارات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة رئيس ناميبيا
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم إلى سفارة ناميبيا بالقاهرة؛ للتعزية في وفاة الرئيس الدكتور هاجي جينجوب، رئيس جمهورية ناميبيا.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية


الطقس غدا| استقرار الأجواء على جميع الأنحاء.. وصقيع في وسط سيناء
قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يشهد استقرارا في الأحوال الجوية على أنحاء البلاد كافة، وسط استمرار التحذيرات من نشاط الشبورة المائية صباحا على الطرق.

الزراعة: 9 مليارات دولار قيمة الصادرات الطازجة والمصنعة خلال 2023
 ينطلق معرض برلين الدولى للخضر والفاكهة والذي يعد من أهم وأكبر أسواق الحاصلات والخضر والفواكه الطازجة على مستوى العالم بمشاركة 89 عارضا وشركة تصدير حاصلات زراعية مصرية .

مطار العريش يستقبل طائرة أردنية بـ 11.5 طن مساعدات لـ غزة
 استقبل مطار العريش الدولى بشمال سيناء ، مساء اليوم الأربعاء طائرة مساعدات من دولة الأردن تحمل 11.5 طن من المساعدات لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة.

اخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

 

أبو العينين مشيدًا بحزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة: الرئيس السيسي يؤكد انحيازه للبسطاء ضد مخاطر الغلاء والتضخم
أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بحزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي أقرها الرئيس السيسي بداية من مارس، والتي تؤكد شعور الرئيس السيسي بالمواطن وانحيازه للبسطاء لتحقيق الأمان الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة .

ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش.. خبير يكشف تلاعب إثيوبيا بالدلائل
أعلن أبي أحمد رئيس الورزراء الإثيوبى خلال جلسة لمجلس النواب أمس 6 فبراير 2023، إن ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن، واستعداد بلاده للتفاوض بشأن سد النهضة، وأن أديس أبابا مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري، ومعالجتها بأفضل ما تستطيع إثيوبيا، وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استعداد الجانب المصري أيضًا لتلبية مطالب إثيوبيا، وأضاف أن المعلومات التي تزعم أن ملء إثيوبيا لسد النهضة سيؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان قد تم دحضها عمليا. وأشار إلى أن سد النهضة أثبت حقيقة أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النهر الأدنى.

وزارة السياحة والآثار: إعداد مخطط استراتيجي للمنطقة بين مطار سفنكس وهرم سقارة
وقعت وزارة السياحة والآثار بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ لإعداد مخطط استراتيجي للمنطقة الواقعة بين مطار سفنكس الدولي ومنطقة هرم سقارة.

اخبار مصر السيسي حزمة الإجراءات الاعباء المعيشية

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